Les notes de mise à jour de la mise à jour 10.18 de ‘League Of Legends’ apportent de nombreux changements

Riot Games a publié les notes de mise à jour pour League of Legends mise à jour 10.18, et il y a beaucoup de changements à comprendre.

En ce qui concerne les mises à jour des champions, la plupart d’entre elles sont des changements d’équilibre quelque peu mineurs conçus pour légèrement nerf ou améliorer certains champions, comme Ashe qui a un léger nerf d’attaque de 61 à 59. D’autres avec des changements mineurs incluent Galio, Kog’Maw et Xin Zhao, qui ont tous reçu de petits ajustements qui devraient les rendre un peu plus équilibrés.

En ce qui concerne les mises à jour plus importantes, Ahri a peut-être subi la plus grande transformation de ce patch, avec des modifications de ses capacités passives, Q et W. Le plus grand changement est que le vol d’essence de son Q est maintenant sa capacité passive, avec son ancien passif de 20% de vitesse de déplacement après avoir atterri deux capacités en succession rapide, étant retiré. Cependant, son W accordera désormais une vitesse de déplacement de 40% qui diminue en 1,5 seconde, de sorte que l’augmentation de vitesse n’est pas totalement partie de son kit.

«L’identité et le gameplay d’Ahri sont devenus un peu confus au fil du temps, et elle n’est pas aussi charmante que nous le souhaiterions», lit-on dans les notes de mise à jour. «Nous apportons des changements de kit, en particulier à son W, pour renforcer l’identité d’une mage volante qui peut entrer et sortir des combats alors qu’elle cherche le moment idéal pour frapper. De plus, nous transférons également son vol d’essence de son Q à son passif pour lui offrir plus d’opportunités de récolter ses récompenses de guérison lors de transactions avec des champions ennemis. Dans l’ensemble, elle devrait se sentir équipée pour (l’esprit) se précipiter dans plus de combos et de dépenses.

L’autre grande mise à jour qui aura un impact sur vos jeux est un changement de la rune Guardian. La rune a été utilisée par presque tout le monde récemment, donc un nerf était nécessaire et maintenant il l’a grâce à une réduction de la puissance.

Enfin, dans la section la plus banale des notes de mise à jour, il existe un certain nombre de corrections de bogues et de mises à jour de la qualité de vie du League of Legends client et un certain nombre de mises à jour d’effets visuels pour certaines capacités. Il existe également des correctifs de bogues en dehors du client, et vous pouvez bien sûr jeter un œil aux skins PsyOps qui seront publiés pendant ce patch, qui ont certes l’air très cool.

Le patch aura sans aucun doute un impact significatif sur votre League of Legends games, c’est donc probablement une bonne idée de lire les notes de mise à jour avant de sauter ensuite dans la faille.

