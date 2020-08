Les notes de mise à jour 7.27d de ‘Dota 2’ révèlent des nerfs Underlord et Venomancer

Un patch Dota important change beaucoup. Crédits: Valve

Valve a publié la mise à jour 7.27d pour Dota 2, et les notes de mise à jour révèlent de gros nerfs aux héros les plus puissants tels que Underlord et Venomancer.

Les notes de patch pour Dota 2 La mise à jour 7.27d démarre avec une poignée de changements d’objet, y compris un nerf à Drums of Endurance qui réduit toutes les statistiques de +6 à +4, et des changements de coût à Heaven’s Halberd et Soul Ring.

Après ces changements d’éléments, les notes de mise à jour entrent dans la vraie viande de la mise à jour, qui sont les changements de héros. Tous les héros n’ont pas vu de changements, mais certains des héros les plus joués et les moins joués ont été améliorés ou nerfés pour les rendre plus équilibrés.

Les deux plus grands perdants du patch 7.27d sont Underlord et Venomancer, deux héros qui ont beaucoup joué sur la scène professionnelle ces dernières semaines. Underlord a vu sa portée d’incantation Tempête de feu réduite, le temps de recharge de Pit of Malice augmenté et le bonus de fluage Atrophy Aura réduit aux niveaux inférieurs.

Les protections de peste de Venomancer ont vu une augmentation du coût de mana et une augmentation de la prime attribuée pour les avoir tués, ce qui les rend plus risqués à utiliser, et les dégâts et la lenteur de Poison Sting ont été réduits.

Parmi les autres héros ayant reçu un nerf important dans le patch, citons Spectre, Doom, Faceless Void et Phoenix, tous des héros qui ont été fréquemment joués dans des matchs professionnels au cours des dernières semaines. Ces nerfs les verront très probablement tomber de la méta professionnelle, ou du moins les verront utilisés moins fréquemment.

Mais tout n’est pas sombre, car certains héros ont vu un buff dans le patch. Bien qu’aucun des buffs ne soit aussi important que les gros nerfs, certains sont encore assez remarquables. Certains des héros de la liste des héros améliorés incluent Bloodseeker, Chaos Knight, Dragon Knight, Leshrac et Medusa.

Les notes de mise à jour complètes donnent un aperçu de tous les changements, et bien que certains puissent sembler insignifiants, ils pourraient totalement changer la méta et amener un héros rarement vu actuellement dans la méta.

Bien que le patch ne soit pas une refonte majeure de l’ensemble du jeu, il s’agit toujours d’une mise à jour importante qui changera sans aucun doute les héros utilisés dans la scène professionnelle. Avec le WePlay! Omega League actuellement en cours, nous verrons comment ces changements affectent la méta professionnelle à peu près instantanément, bien que cela puisse prendre quelques jours aux pros pour déterminer quels sont les héros les plus forts de la nouvelle méta.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂