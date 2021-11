Les notes d’Adam Sandler sur Rotten Tomatoes « prouvent que c’est cassé »

Un TikToker a déclaré qu’il estimait que le site de critiques de films Rotten Tomatoes était cassé en se basant uniquement sur les films d’Adam Sandler. Voici son explication :

Charles Peralo (@charlesperalo) a publié un clip sur la plate-forme de partage de vidéos où il explique exactement pourquoi il pense qu’il y a un problème avec Rotten Tomatoes.

Il a expliqué sa théorie en utilisant les notes des films d’Adam Sandler qui n’ont qu’un score moyen de 31%. Il a également parlé du coût de ses films et du temps que chacun met habituellement à tourner.

S’adressant à la caméra, Charles a déclaré: « Les films d’Adam Sandler ont rapporté plus de 10 milliards de dollars, et cela prouve simplement que Rotten Tomatoes est cassé.

« Et la raison en est que vous faites la moyenne du score et de tous les films d’Adam Sandler qui n’atteignent que 31% sur Rotten Tomatoes.

« Comparer cela à M. Night Shyamalan, sur qui beaucoup de gens aiment se moquer est un mauvais réalisateur, a un score moyen de 63 %. »

Crédit : TikTok/@charlesperalo

Charles a poursuivi en disant: « Adam Sandler a fait 75 films tout au long de sa carrière et continue de travailler.

« Il y a eu tellement de succès que pour un accord multi-images, Netflix a payé 275 millions de dollars à Adam Sandler, ce qui est l’un des meilleurs investissements pour Netflix. »

Il a poursuivi: « La raison du succès de Sandler est que ses films sont à petit budget, coûtant 30 millions de dollars, ce qui est la moitié du prix moyen d’un film à grande diffusion.

« Ses films sont également rapides et en moyenne seulement six semaines à faire, ce qui est bien inférieur aux cinq mois qu’il faut pour faire la plupart des films.

« Les marges bénéficiaires sur ses films sont excellentes et font en moyenne quatre fois plus que les films de Christopher Nolan et une grande partie du succès de Sandler est qu’il ignore ouvertement les critiques et dit qu’il se concentre sur le spectateur. »

Crédit : TikTok/@charlesperalo

« Quand il veut faire quelque chose de plus sérieux, il fait des films comme Gemmes non coupées qui a été universellement bien reçu et il a plaisanté sur le fait que s’il n’était pas nominé pour un Oscar, il ferait le pire film de tous les temps.

« Ce qu’il aurait pu faire avec mon mari halloween. Vous n’avez pas à vous soucier de ce que pensent les critiques. »

Commentant la publication, une personne a écrit : « Il a directement dit que s’il ne gagnait pas un Oscar pour Gemmes non coupées il ferait un film si mauvais exprès, cela étant Hubie Halloween. ROI. »

Un autre a ajouté: « Adam (sur la base du prénom) fait les films les plus décontractés, décontractés, centrés sur la famille, les têtes de pot et les plus inclusifs de tous les temps. C’est quelque chose [sic] pour tout le monde dans ses films. »