Les Norsemen arrivent avec le premier DLC de Crusader Kings III

Le Nordic est à la mode et le premier DLC de Crusader Kings III est à leur sujet.

La culture nordique a toujours été l’une des plus attrayantes à explorer. On a vu comment différents jeux s’y sont adaptés, comme Assassin’s Creed ou God of War et on en redemande toujours. Par conséquent, et bien que nous ayons Valheim en arrière-plan, les amateurs de stratégie ont un autre petit horizon à explorer avec lui. Crusader Kings III premier DLC.

Ce contenu téléchargeable sera un pack plus petit qu’un pack d’extension régulier. Mais au contraire, il se concentrera sur un élément spécifique et y pénétrera profondément. Seigneurs du Nord, c’est ainsi que s’appelle ce pack, il en fera de même avec la culture nordique. Et cela implique beaucoup de choses.

Pour commencer, en plus du contenu sur les personnages, des améliorations graphiques, des détails des nouveaux territoires et de la musique, vous devez ajouter vos propres éléments stratégiques.

L’une des particularités des pays nordiques est leur capacité à se déplacer et à explorer. La «quête de la gloire», ils l’ont appelée. Eh bien, nous pouvons choisir ce type de vie et, même si nous ne le faisons pas, l’IA elle-même aura tendance à nous faire emprunter ces chemins. Il sera même possible de quitter nos colonies pour passer à la suivante.

Des options héritées ont également été ajoutées. L’un d’eux nous permettra de nous lancer dans aventure et l’autre pour améliorer la pillage et les mauvaises habitudes des pays nordiques. De toute évidence, ces deux options seront exclusives à ceux qui choisissent un seigneur nordique comme personnage jouable.

Le contenu sera publié mardi prochain, 16 mars. Autrement dit, dans quelques jours seulement. De plus, comme nous l’avons dit, le contenu qui viendra plus tard sera appelé « expansion » et comprendra des éléments plus globaux. Celui-ci, comme les autres packs de saveurs futur, se concentrera uniquement sur une région ou une culture