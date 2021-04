Les noms qui rejoindront ‘Peaky Blinders’ dans sa saison 6

Après que de nombreux fans aient été consternés par la fin de la cinquième saison de ‘Peaky Blinders’, où Tommy Shelby, interpreté par Cillian Murphy Il tenait un pistolet sur la tête, cependant, il est évident que le personnage survivra et nous entrerons dans le début de la Seconde Guerre mondiale.

Pour le moment, on sait que les personnages de Arthur, Polly, Michael, Finlandais, Gina Oui Oswald mosely reviendra pour la saison 6. De plus, on s’attend à ce que le Billy garçons ont également une forte présence dans les prochains épisodes.

Quant aux nouveaux noms pour rejoindre le casting, l’acteur australien, James Frecheville apparaîtra dans les nouveaux épisodes, bien que peu de choses aient été révélées sur le rôle qu’il aura, à côté de Ambre Anderson, qui jouerait un méchant majeur et rival de Tommy Shelby.

Il a également été annoncé que Conrad Khan fera une apparition dans le prochain épisode de l’émission de la BBC, en plus de Stephen Graham, qui a déjà joué Al Capone au ‘Boardwalk Empire’.

Après le bord de la finale du siège de la cinquième saison, une photo a montré Kate Phillips sur le plateau habillé comme Shelby mignon. À la fin de la cinquième saison, Polly l’a abattu en réaction à sa tentative d’assassiner Arthur. Quelques images de Paul Anderson dans le rôle d’Arthur ont également circulé.

D’un autre côté, Charlie Murphy, qui a joué le chef des syndicalistes, Jessie Eden, a confirmé qu’il ne reviendra malheureusement pas pour la saison prochaine.

Pour le moment, nous devrons connaître le créateur de ‘Peaky Blinders’, Steven Knight et le reste des membres de la distribution et les indices qu’ils fournissent sur ce qui nous attend pour la prochaine saison de l’émission qui pourrait arriver à la fin de 2021.