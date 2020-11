Les nominés pour les Game Awards 2020 révélés

Si vous cherchez quelque chose à jouer pour le reste de l’année, vous devriez peut-être jeter un coup d’œil aux nominés aux Game Awards 2020 et choisir.

Eh bien, coupable, une année de plus qui touche inexorablement à sa fin. Nous avons tout eu, la vérité est, et la vérité est que cela peut encore nous donner de nombreuses surprises (même si nous espérons qu’elles sont bonnes). Mais savez-vous ce qui se passe lorsque l’année se termine? Non, rien sur le retour du nougat plus fort que jamais ou sur le fait que le prix du raisin monte en flèche. Ce qui se passe, c’est qu’il faut regarder un peu en arrière et voir ce que cette année nous a laissé en termes de jeux vidéo. Ou plutôt quelle est la meilleure chose qu’il nous ait laissée. Oui, coupable, vous pouvez l’imaginer: nous connaissons déjà le nominés aux Game Awards 2020.

Et la vérité est que beaucoup d’entre eux peuvent vous surprendre, rendant les batailles plus intéressantes. Parce qu’un jeu comme Hadès contre The Last of Us II peut-il être le meilleur jeu de l’année? Nioh 2 est-il le meilleur de l’action? Vous devrez attendre les résultats pour le savoir, bien que vous puissiez, comme toujours, voter pour choisir votre favori. Nous vous laissons ici la liste complète pour que vous y réfléchissiez:

Meilleur jeu de l’année

Doom Eternal (id Software / Bethesda)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Hadès (Jeux Supergiant)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure direction de jeu

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Hadès (Jeux Supergiant)

Demi-vie: Alyx (Valve)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleur récit

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Hadès (Jeux Supergiant)

13 Sentinelles: Aegis Rim (Vanillaware, Atlus)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment))

Meilleure direction artistique

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Hadès (Jeux Supergiant)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios, Xbox Game Studios)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure bande son

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Doom Eternal (id Software / Bethesda)

Hadès (Jeux Supergiant)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios, Xbox Game Studios)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleur son

Demi-vie: Alyx (Valve)

Doom Eternal (id Software / Bethesda)

Resident Evil 3 (Capcom)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure performance

Ashley Johnson dans le rôle d’Ellie (The Last of Us Part II)

Laura Bailey comme Abby (The Last of Us Part II)

Daisuke Tsuji dans le rôle de Jin Sakai (Ghost of Tsushima)

Logan Cunningham comme Hadès (Hadès)

Nadji Jeter comme Miles Morales (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)

Un plus grand impact

Si trouvé… (Dreamfeel)

Kentucky Route Zero: TV Edition (ordinateur en carton)

Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

Dites-moi pourquoi (Dontnod Entertainment, Xbox Game Studios)

À travers le plus sombre des temps (Paintbucket Games)

Meilleur jeu actif

Apex Legends (Respawn Entertainment, Arts électroniques)

Destin 2 (Bungie)

Call of Duty: Warzone (Infinity Ward, Activision)

Fortnite (jeux épiques)

No Man’s Sky (Hello Games)

Meilleure première

Carrion (Phobia Game Studio)

Mortal Shell (Symétrie froide)

Raji: une ancienne épopée (jeux de tête)

Röki (Cabane Polygone)

Phasmophobie (jeux cinétiques)

Meilleur indé

Carrion (Phobia Game Studio, Devolver Digital)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic, Devolver Digital)

Hadès (Jeux Supergiant)

Spelunky 2 (Mossmouth, LLC)

Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

Meilleur jeu mobile

Parmi nous (InnerSloth)

Call of Duty: Mobile (Timi Studios, Activision)

Impact de Genshin (mihoyo)

Legends of Runeterra (Riot Games)

Pokémon Café Mix (Genious Sonority)

Meilleur jeu VR / AR

Rêves (Media Molecule, Sony Interactive Entertainment)

Demi-vie: Alyx (Valve)

Marvel’s Iron-Man VR (Camouflaj, Sony Interactive Entertainment)

Star Wars: Squadrons (Motive Studios, Electronic Arts)

The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

Meilleure innovation en accessibilité

Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft Montréal)

Grounded (Obsidian Entertainment)

Hyperdot (jeux de tribu)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Watch Dogs Legion (Ubisoft Toronto)

Meilleur multijoueur

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Call of Duty: Warzone (Infinity Ward, Activision)

Parmi nous (Innersloth)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic, Devolver Digital)

Valorant (Riot Games)

Meilleur jeu d’action

Demi-vie: Alyx (Valve)

Doom Eternal (id Software / Bethesda)

Hadès (Jeux Supergiant)

Nioh 2 (Team Ninja)

Rues de Rage 4 (Dotemu)

Meilleur jeu d’action et d’aventure

Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft Montréal)

Fantôme de Tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios, Xbox Game Studios)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn Entertainment, Electronic Arts)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleur RPG

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Impact de Genshin (mihoyo)

Persona 5 Royal (Atlus, P Studio, Sega)

Wasteland 3 (Inxile, Deep Silver)

Yakuza: Comme un dragon (Ryu Ga Gotoku, Sega)

Meilleur jeu « Peñetazos »

Granblue Fantasy: Versus (Arc System Works, Cygames, Xseed)

Street Fighter V: Champion Edition (Dimps, Capcom)

Mortal Kombat 11 Ultimate (NetherRealm Studios, Warner Bros. Interactive Entertainment)

One Punch Man: Un héros que personne ne connaît (Spike Chunsoft, Bandai Namco)

Sous Night In-Birth Exe: Late [CL-R] (Pain français, Arc System Works, Aksys)

Meilleur jeu familial

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Crash Bandicoot 4: Il est temps (Toys for Bob, Activision)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic, Devolver Digital)

Mario Kart Live: Home Circuit (Velan Studios, Nintendo)

Donjons Minecraft (Mojang, Double Eleven, Xbox Game Studios)

Paper Mario: The Origami King (Systèmes intelligents, Nintendo)

Meilleur jeu de stratégie

Crusader Kings III (Paradox Development Studio, Paradox)

Desperados III (Mimimi Games, THQN)

Gears Tactics (Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator (Asobo, Xbox Game Studios)

XCOM: Chimera Squad (Firaxis, 2K)

Meilleur jeu de sport / conduite

Dirt 5 (Codemasters)

NBA 2K21 (2K)

F1 2020 (Codemasters)

FIFA 21 (EA Sports)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Vicarious Vision)

Meilleur jeu avec le soutien de la communauté

Apex Legends (Respawn Entertainment, Arts électroniques)

Destin 2 (Bungie)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic, Devolver Digital)

Fortnite (jeux épiques)

No Man’s Sky (Hello Games)

Valorant (Riot Games)

Meilleur jeu eSport

CS: GO (Valve)

Call of Duty: Modern Warfare (Activision)

Fortnite (jeux épiques)

League of Legends (Riot Games)

Valorant (Riot Games)

Meilleur joueur eSports

Ian « Crimsix » Porter (Call of Duty)

Heo «Showmaker» Su (League of Legends)

Kim «Canyon» Geon-Bu (League of Legends)

Anthony « Shotzzy » Cuevas-Castro (Call of Duty)

Matthieu «Zywoo» Herbaut (CS: GO)

Meilleure équipe eSports

Damwon Gaming (League of Legends)

G2 eSports (League of Legends)

Empire de Dallas (Call of Duty)

Choc de San Francisco (OWL)

Secret d’équipe (Dota 2)

Meilleur coach eSports

Danny « Zonic » Sorensen (CS: GO)

Fabian «Grabbz» Lohmann (G2 eSports, League of Legends)

Parc Dae-Hee « Crusty » (OWL)

Lee « Zefa » Jae-Min (League of Legends)

Raymond « Rambo » Lussier (Call of Duty)

Meilleur événement eSport

Blast Premier: Finales européennes printemps 2020 (CS: GO)

Championnat Call of Duty League 2020 (Call of Duty)

IEM Katowice 2020 (CS: GO)

Championnat du monde de League of Legends 2020 (League of Legends)

Overwatch League Grand Finals 2020 (Overwatch)

Meilleur hôte eSports

Eefje «Sjokz» Depoortere

Alex « Machine » Richardson

James « Dash » Patterson

Alex « Goldenboy » Mendez

Jorien «Sheever» Van der Heijden

Meilleur créateur de contenu de l’année