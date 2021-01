Les nominés pour la deuxième édition annuelle des Impy Awards de Dreams

Dreams approche de son premier anniversaire, et pour coïncider avec cette occasion mémorable, la deuxième édition des Impy Awards devrait avoir lieu le même jour. Le 14 février, une cérémonie de remise de prix (elle-même réalisée à l’aide des outils du jeu) rendra hommage aux meilleurs créateurs et créations de l’exclusivité PlayStation 4. Aujourd’hui, les nominés dans chaque catégorie ont été dévoilés.

Pendant le spectacle, qui sera retransmis en direct, Media Molecule décernera des prix pour la création la plus amusante, la peur de l’année, la meilleure sculpture, le meilleur gameplay et bien d’autres. De plus, une poignée de catégories seront votées par la communauté, y compris le rêveur le plus utile, la star de la communauté et le rêveur le plus amélioré. Vous pouvez voter ici.

Pour voir quelles créations et quels membres de la communauté sont nominés, vous pouvez en lire beaucoup plus sur le blog PlayStation. Serez-vous à l’écoute des Impys le jour de la Saint-Valentin? Avez-vous repéré une création préférée parmi les nominés? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.