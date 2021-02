Les nominations aux Golden Globes 2021 sont arrivées

La 78e édition Globes dorés les nominations ont été annoncées. L’événement de 2021 honorera le meilleur du cinéma et de la télévision de 2020, tel que choisi par la Hollywood Foreign Press Association. Comme d’habitude, les nominations couvrent une grande variété de performances, de spectacles et de films, tout en donnant un aperçu de ce qui pourrait se produire aux Oscars. Les nominations d’aujourd’hui ont été annoncées par Taraji P. Henson et Sarah Jessica Parker, qui ont chacune remporté un ou deux Golden Globe au cours de leur longue carrière.

2020 a vu la plupart des grands studios prendre leurs films et les pousser jusqu’en 2021 et au-delà, alors que la pandémie se poursuit. Cela étant dit, les titres en streaming dominent le 2020 Golden Globe Awards. Netflix Mank est en tête du peloton avec six nominations, dont la catégorie Meilleur film dramatique, où il rivalisera avec Aaron Sorkin Le procès du Chicago 7, qui a remporté cinq autres nominations, également pour Netflix. Chloé Zhao Nomadland, Emerald Fennell’s Jeune femme prometteuse, et Florian Zeller’s Le père, sont également nominés dans la catégorie Meilleur film dramatique.

Sacha Baron Cohen a pu en ramasser trois Golden Globe Awards nominations. Le baron Cohen a remporté deux nominations par intérim, meilleur second rôle masculin pour Le procès du Chicago 7 et meilleur acteur (comédie / comédie musicale) pour Film suivant Borat. De plus, le comédien est également nominé en tant que producteur sur Borat 2 du meilleur film (comédie / comédie musicale). La performance de Maria Bakalova aux côtés du baron Cohen lui a valu une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle, portant trois nominations Film suivant Borat. Le baron Cohen a déjà déclaré qu’il embaucherait Rudy Giuliani pour contester la Golden Globe Awards s’il perd l’une des récompenses.

Dans les nominations télévisées, il semble Ruisseau Schitt pourrait balayer le Golden Globe Awards comme il l’a fait aux Emmys. Catherine O’Hara, Eugene Levy, Dan Levy et Annie Murphy ont tous été nominés pour des prix cette année. Dans les catégories Meilleur acteur et actrice dans un second rôle, qui sont divisées par genres, Dan Levy et Murphy sont les seuls de la catégorie issus d’une comédie. Beaucoup pensent que la comédie à elle seule finira par balayer à nouveau, même si elle est confrontée à une concurrence féroce. Il rivalisera avec Ted Lasso, Emily à Paris, L’hôtesse de l’air, et Le grand.

La 78e édition Golden Globe Awards seront tous diffusés le 28 février 2021. L’événement se produit près de 2 mois plus tard que la normale, en raison de la crise de santé publique. Tina Fey et Amy Poehler, ont été annoncées comme hôtes en 2020. C’est la quatrième fois que les deux femmes se réunissent. Après une étrange année 2020, il sera intéressant de voir ce que Fey et Poehler apportent à la table cette année. Vous pouvez consulter une liste complète des Golden Globe Awards nominés ci-dessous, grâce au site officiel des Golden Globes.

MEILLEURE IMAGE EN MOUVEMENT – DRAMA

Le père (Sony Pictures Classics)

Mank (Netflix)

Nomadland (Images du projecteur)

Jeune femme prometteuse (Fonctions de mise au point)

Le procès du Chicago 7 (Netflix)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UNE IMAGE EN MOUVEMENT – DRAMA

Viola Davis (Fond noir de Ma Rainey)

Jour de l’Andra (Les États-Unis contre Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Morceaux d’une femme)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Jeune femme prometteuse)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE IMAGE EN MOUVEMENT – DRAMA

Riz Ahmed (Son du métal)

Chadwick Boseman (Fond noir de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (Le père)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (Le Mauritanien)

MEILLEURE IMAGE EN MOUVEMENT – MUSIQUE OU COMÉDIE

Film suivant Borat (Amazon Studios)

Hamilton (Images de Walt Disney)

Palm Springs (Néon)

La musique (Divertissement vertical)

Le bal (Netflix)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UNE IMAGE EN MOUVEMENT – MUSIQUE OU COMÉDIE

Maria Bakalova (Film suivant Borat)

Kate Hudson (La musique)

Michelle Pfeiffer (Sortie française)

Rosamund Pike (Je me soucie beaucoup)

Anya Taylor-Joy (Emma)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE IMAGE EN MOUVEMENT – MUSIQUE OU COMÉDIE

Sacha Baron Cohen (Film suivant Borat)

James Corden (Le bal)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Dev Patel (L’histoire personnelle de David Copperfield)

Andy Samberg (Palm Springs)

MEILLEURE IMAGE ANIMÉE – ANIMÉE

Les Croods: un nouvel âge (Images universelles)

En avant (Images de Walt Disney)

Au-dessus de la lune (Netflix)

Âme (Images de Walt Disney)

Wolfwalkers (Salon de dessin animé)

MEILLEURE IMAGE ANIMÉE – LANGUE ÉTRANGÈRE

Un autre tour (Samuel Goldwyn Films)

La Llorona (Frémir)

La vie à venir (Netflix)

Minari (A24)

Deux d’entre nous (Photos de Magnolia)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN RÔLE DE SOUTIEN DANS TOUTE IMAGE EN MOUVEMENT

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (Le père)

Jodie Foster (Le Mauritanien)

Amanda Seyfried (Mank)

Helena Zengel (Nouvelles du monde)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UN RÔLE DE SOUTIEN DANS TOUTE IMAGE EN MOUVEMENT

Sacha Baron Cohen (Le procès du Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir)

Jared Leto (Les petites choses)

Bill Murray (Avec des glaçons)

Leslie Odom, Jr. (Une nuit à Miami)

MEILLEUR RÉALISATEUR – IMAGE EN MOUVEMENT

Émeraude Fennell, Jeune femme prometteuse (Fonctions de mise au point)

David Fincher, Mank (Netflix)

Regina King, Une nuit à Miami (Amazon Studios)

Aaron Sorkin, Le procès du Chicago 7 (Netflix)

Chloé Zhao, Nomadland (Images du projecteur)

MEILLEUR ÉCRAN – IMAGE EN MOUVEMENT

Jeune femme prometteuse (Fonctions de mise au point)

Mank (Netflix)

Le procès du Chicago 7 (Netflix)

Le père (Sony Pictures Classics)

Nomadland (Images du projecteur)

MEILLEUR SCORE ORIGINAL – IMAGE ANIMÉE

Le ciel de minuit (Netflix) – Alexandre Desplat

Principe (Warner Bros.) – Ludwig Göransson

Nouvelles du monde (Images universelles) – James Newton Howard

Mank (Netflix) – Trent Reznor, Atticus Ross

Âme (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE – IMAGE ANIMÉE

« Combattez pour vous » de Judas et le Messie noir (Warner Bros.) – ELLE, Dernst Emile II, Tiara Thomas

« Écoutez ma voix » de Le procès du Chicago 7 (Netflix) – Daniel Pemberton, Celeste

« Io Si (Vu) » de La vie à venir (Netflix) – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

« Parlez maintenant » de Une nuit à Miami (Amazon Studios) – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

« Tigresse et Tweed » de Les États-Unis contre Billie Holliday (Hulu) – Journée Andra, Raphael Saadiq

MEILLEURE SÉRIE DE TÉLÉVISION – DRAMA

La Couronne (Netflix)

Pays de Lovecraft (HBO Max)

The Mandalorian (Disney Plus)

Ozark (Netflix)

Cliquet (Netflix)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAMA

Olivia Colman (La Couronne)

Jodie Comer (Tuer Eve)

Emma Corrin (La Couronne)

Laura Linney (Ozark)

Sarah Paulson (Cliquet)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – DRAMA

Jason Bateman (Ozark)

Josh O’Connor (La Couronne)

Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul)

Al Pacino (Chasseurs)

Matthew Rhys (Perry Mason)

MEILLEURE SÉRIE DE TÉLÉVISION – MUSIQUE OU COMÉDIE

Emily à Paris (Netflix)

L’hôtesse de l’air (HBO Max)

Le grand (Hulu)

Ruisseau Schitt (CBC)

Ted Lasso (Apple TV Plus)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSIQUE OU COMÉDIE

Lily Collins (Emily à Paris)

Kaley Cuoco (L’hôtesse de l’air)

Elle Fanning (Le grand)

Jane Levy (Liste de lecture extraordinaire de Zoey)

Catherine O’Hara (Ruisseau Schitt)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE – MUSIQUE OU COMÉDIE

Don Cheadle (Lundi noir)

Nicholas Hoult (Le grand)

Eugène Levy (Ruisseau Schitt)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

MEILLEURE SÉRIE LIMITÉE DE TÉLÉVISION OU IMAGE ANIMÉE RÉALISÉE POUR LA TÉLÉVISION

Personnes normales (Hulu / BBC)

Le gambit de la reine (Netflix)

Petite hache (Amazon Studios / BBC)

L’annulation (HBO)

Peu orthodoxe (Netflix)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UNE IMAGE EN MOUVEMENT RÉALISÉE POUR LA TÉLÉVISION

Cate Blanchett (Mme Amérique)

Daisy Edgar-Jones (Personnes normales)

Shira Haas (Peu orthodoxe)

Nicole Kidman (L’annulation)

Anya Taylor-Joy (Le gambit de la reine)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UNE IMAGE EN MOUVEMENT RÉALISÉE POUR LA TÉLÉVISION

Bryan Cranston (Votre honneur)

Jeff Daniels (La règle Comey)

Hugh Grant (L’annulation)

Ethan Hawke (Le bon Dieu oiseau)

Mark Ruffalo (« Sachez que cela est vrai)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UNE ACTRICE DANS UN RÔLE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE, UNE SÉRIE LIMITÉE OU UNE IMAGE EN MOUVEMENT RÉALISÉE POUR LA TÉLÉVISION

Gillian Anderson (La Couronne)

Helena Bonham Carter (La Couronne)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Ruisseau Schitt)

Cynthia Nixon (Cliquet)

MEILLEURE PERFORMANCE D’UN ACTEUR DANS UN RÔLE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE, UNE SÉRIE LIMITÉE OU UNE IMAGE EN MOUVEMENT RÉALISÉE POUR LA TÉLÉVISION

John Boyega (Petite hache)

Brendan Gleeson (La règle Comey)

Dan Levy (Ruisseau Schitt)

Jim Parsons (Hollywood)

Donald Sutherland (L’annulation)

