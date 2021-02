Les nombreux masques de l’Opel Kadett

LE Opel Kadett pendant de nombreuses décennies, c’était la famille compacte par excellence de la marque allemande. Le nom ne sera abandonné qu’en 1991 avec l’apparition d’Astra, bien que le nom Astra soit l’un des nombreux noms pour lesquels Kadett s’est fait connaître: c’était le nom attribué par le Vauxhall britannique aux deux dernières générations du modèle (D et E).

Mais la Vauxhall Astra n’était pas le seul « masque » utilisé par Opel Kadett. En tant que membre du plus grand groupe automobile au monde, General Motors, le modèle Opel servirait éventuellement plus de marques et aurait plus de noms au sein de l’empire nord-américain.

En fait, la dernière Opel Kadett (E) finirait par être l’un des exemples où la pratique de ingénierie des badges est allé plus loin. En fait, nous pourrions dire que c’était la façon de faire préférée de General Motors (GM) à l’époque, ce qui a fini par nuire à beaucoup plus de ses … nombreuses marques, plutôt que de leur profiter.

La pratique de ingénierie des badges (l’ingénierie des emblèmes) est courante dans l’industrie automobile et presque aussi ancienne qu’elle l’est. Essentiellement, il ne s’agit que de vendre la même voiture pour plusieurs marques, où les différences se réduisent pratiquement uniquement au symbole affiché par le modèle.

D’où le terme quelque peu sarcastique ingénierie des badges, car le seul métier «d’ingénierie» semble être celui-ci: changer le symbole d’une marque pour une autre. Il est possible d’avoir des différences cosmétiques, même si elles n’impliquent généralement pas de changements corporels, pour ne pas augmenter les coûts de production.

Dans le cas de l’Opel Kadett (E), en plus de la Vauxhall susmentionnée, qui n’a longtemps été que le reflet britannique de l’Opel allemande, elle a fini par traverser les frontières européennes et a fini par être vendue dans diverses parties du monde, mais à travers différentes marques et il reviendrait même en Europe en tant que Daewoo – vous vous souvenez de Nexia?

Toutes les teintes Opel Kadett

En plus de la Vauxhall Astra au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, elle a été vendue sous le nom de Pontiac Le Mans, au Brésil sous le nom de Chevrolet Kadett et au Canada sous le nom d’obscur Passport Optima et plus tard sous le nom d’Asüna (marque) GT et SE.

Mais ce serait avec Daewoo, la marque sud-coréenne, que l’Opel Kadett aurait son plus grand nombre de «déguisements». Nous avons eu Daewoo Le Mans, Racer, Fantasy, Pointer, Cielo, Nexia, Super Racer, Heaven. Les noms changeaient en fonction du marché où ils étaient vendus. Certains d’entre eux, comme « notre » Nexia, qui ont été lancés dans les années 1990, étaient des versions restylées (nouveaux avant et arrière) du Kadett E. abandonné.