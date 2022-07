Les nombreux bienfaits du curcuma pour la santé

Le curcuma est une épice puissante ; non seulement il a une saveur riche, mais il présente également plusieurs avantages pour la santé. L’épice a fait l’objet de nombreuses études modernes, mais il semble que les communautés indiennes l’utilisent en médecine depuis des années. Et bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, on dit que le curcuma aide à prévenir les maladies cardiaques, à maintenir le fonctionnement de votre cerveau et même à combattre la dépression. Voici quelques-uns des avantages pour la santé dont vous pourriez profiter si vous ajoutez cette épice à votre alimentation quotidienne !

Photo : Gabrielle Henderson/Unsplash

santé mentale

De nombreux aliments peuvent être bénéfiques pour votre santé mentale, et le curcuma en fait partie. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, des études ont montré qu’une consommation quotidienne de curcuma augmentait les niveaux de sérotonine et de dopamine chez la souris. Le curcuma peut soulager l’inflammation, qui semble être liée à la dépression. La diminution de l’inflammation chronique peut aider à réduire les effets de la dépression.

Alzheimer & Parkinson

Des études ont montré que la curcumine peut augmenter les niveaux de facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) dans le cerveau, ce qui peut aider à prévenir des maladies régressives comme la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. On dit que le curcuma ajuste la chimie du cerveau et protège les cellules cérébrales contre les dommages toxiques.

Photo : Jellybee/Unsplash

arthrite

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le curcuma peut réduire l’inflammation, ce qui est une excellente nouvelle pour quiconque est aux prises avec les effets de l’arthrose. Bien que la taille des échantillons des études soit trop petite pour tirer une conclusion définitive sur les merveilles médicinales du curcuma, certaines preuves ont montré que l’épice pourrait agir comme l’ibuprofène.