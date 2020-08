Les niveaux d’ozone ont augmenté de 10% au cours des 20 dernières années dans l’hémisphère nord, révèle une nouvelle étude

Au cours des deux dernières décennies le niveau d’ozone dans la partie inférieure de l’atmosphère terrestre a considérablement augmenté. Cela s’est produit même dans les régions des pays qui ont été plus strictes en matière de réglementation des émissions qui déclenchent par la suite la production d’ozone. C’est l’une des plus grandes mesures jamais réalisées et tout cela grâce à … des avions commerciaux ordinaires.





Dans une nouvelle étude recueillie par ScienceDaily, des chercheurs du Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) de l’Université du Colorado à Boulder expliquent comment la quantité d’ozone a augmenté ces dernières années. Plus précisément, l’étude recueille des données de 1996 à 2016. Elles se sont concentrées sur l’ozone troposphérique, qui est celui qui se trouve entre la surface de la Terre et 15 kilomètres d’altitude. Il est considéré comme un gaz à effet de serre et de plus, à des niveaux élevés, il peut endommager les poumons ou la flore des animaux.

Les humains eux-mêmes ne produisent pas cet ozone, mais nous y contribuons en libérant d’autres gaz qui réagissent par la suite dans l’atmosphère donner lieu à la génération d’ozone. C’est un gaz qui a toujours fait partie de notre atmosphère et qui nous aide à nous protéger des rayons extérieurs, mais en grande quantité, il contribue à l’effet de serre. C’est pourquoi, depuis des années, différentes mesures ont été prises notamment dans les pays développés pour limiter les émissions de produits pouvant aider à leur création.

Paradoxalement, les résultats ne sont pas ceux attendus. La nouvelle étude reflète comment dans l’hémisphère nord (où se trouvent la plupart des pays qui ont des réglementations plus strictes) les niveaux sont toujours élevés. Raison? Le gaz parcourt la longueur et la largeur de la planète. L’étude indique que les niveaux les plus élevés ont été trouvés dans les tropiques (où la plupart des pays ont peu ou pas de réglementation à cet égard) et qu’à partir de là, il s’est rendu dans d’autres régions de l’hémisphère nord.

En général, la recherche a révélé une augmentation générale de l’ozone dans toutes les régions où elle a été recherchée. Ces régions sont au nombre de 11: quatre dans les latitudes moyennes, deux dans les régions subtropicales, deux dans les tropiques et trois dans les zones équatoriales. En moyenne, la concentration d’ozone a augmenté de 5% au cours de chacune des décennies.

Collecte de données sur les avions

En laissant de côté un peu où et combien d’ozone a augmenté, il est intéressant de savoir comment ces mesures ont été prises. Les études précédentes se sont généralement appuyées sur des données collectées par quelques stations de surveillance ou sur des données collectées par satellite. Ces données sont soit trop peu nombreuses pour avoir une tendance, soit même devenues contradictoires. À sa place, Cette nouvelle étude a profité de quelque chose de différent: les avions commerciaux et leurs routes.

Routes des avions commerciaux collectant des données pour IAGOS.

Le système mondial d’observation européen IAGOS recueille depuis 1994 des mesures telles que la concentration d’ozone avec le même instrument intégré dans les avions. Cela nous a permis d’avoir des données constantes, prises dans les mêmes conditions et à de nombreux endroits de la planète. Ils indiquent que pour l’étude, les instruments IAGOS sur les avions commerciaux ont collecté entre 1994 et 2016 un total de 34 600 mesures, ce qui donne environ 4 mesures par jour.

Via | ScienceDaily