« Les ninis vivent une étape transitoire que vivent de nombreux jeunes » : Gonzalo Vega Jr.

HBO Max Latin America poursuit son engagement à lancer du contenu mexicain original sur sa plateforme. Après avoir réussi avec des séries comme Amarres, il s’intéresse à nouveau à une comédie, en l’occurrence la sitcom Ninis. Réalisée par Chava Cartas et produite par Tania Benitez, la série a été créée le 7 avril.

Il a un casting composé de Jesús Zavala, Natalia Téllez, Ruy Senderos, Oka Giner, Sergio O’Farrill et Gonzalo Vega Jr. Ce dernier s’est entretenu avec spoilers sur votre participation à ninis et l’importance de développer un personnage dans une comédie de situation pour ne pas tomber dans le brut.

Entretien avec Gonzalo Vega Jr.

A votre tour de streamer et de séries pour vous booster en tant qu’acteur, en l’occurrence avec Ninis. Comment te sens tu à propos de ça?

Je suis trés content. ninis c’est une série qu’on a faite il y a deux ans, juste avant la pandémie. C’est un produit original. C’est l’une des premières fois qu’une sitcom est réalisée au Mexique comme il se doit. Nous avons eu beaucoup de travail de table, presque un mois et demi. Les rires n’ont pas été mis en post-production mais ont été faits sur le plateau.

En tant qu’acteurs, c’était nouveau pour tout le monde. Il a fallu s’adapter à ce rythme pour pouvoir donner les gags et le temps de rire sans perdre d’énergie. Au début c’était un peu tendu, un peu compliqué, mais petit à petit on a commencé à appréhender ce modèle de sitcom. Quoi de mieux que HBO Max pour arriver avec cette sitcom mexicaine.

Pour vous en tant que jeune acteur, que signifie entrer dans quelque chose d’aussi sérieux que la comédie ?

Avec la comédie de situation, qui est la sitcom, notre réalisateur (Chava Cartas) a beaucoup parlé de faire très sérieux, de prendre très au sérieux ce que nous allions faire. La sitcom ne fonctionne pas si vous faites le clown ou essayez de faire rire les gens. La blague, c’est qu’on peut rire des situations que traversent les personnages.

Le travail était très honnête avec les personnages. Même si c’est drôle à voir, nous l’avons rendu sérieux parce que c’étaient des situations sérieuses pour nos personnages. Comme vous pouvez le voir, c’est très amusant, mais quand nous l’avons fait, nous l’avons fait très sérieusement. La tragédie que traversent ces ninis est risible.

Cette sitcom fait allusion à une génération de jeunes catalogués ainsi parce qu’ils n’étudient pas, qu’ils ne travaillent pas, et que dans l’esprit populaire ils sont perçus comme des garçons à faible revenu. Mais dans la série on voit qu’elle n’est pas exclusive à une couche sociale.

Dans la série, il s’agit de ninis qui peuvent se permettre d’être des ninis. Ils sont privilégiés parce qu’ils ont un endroit où vivre et où manger. Malheureusement, dans notre pays, ce n’est pas la situation de beaucoup.

Ce que nous essayons de faire avec cette série, surtout parce que c’est comme ça que nous sommes les Mexicains, c’est de rire et de nous moquer de nous-mêmes. Les ninis sont une cause de ridicule alors qu’en réalité ils vivent une étape transitoire que vivent de nombreux jeunes en grandissant dans cette société méritocratique qui vous dit qu’il faut travailler dans un bureau et qu’il faut savoir ce qu’on veut faire de son vie, mais parfois nous entrons en crise pour ne pas savoir quoi faire ou préférer entreprendre et échouer dans la tentative plutôt que d’entrer dans un bureau.

Je pense que c’est une série pour identifier aussi bien les adultes que les jeunes avec le thème de la transition pour trouver son identité. C’est le but de cette étape : découvrir qui vous êtes et ce que vous aimez.

Vous avez mentionné Chava Cartas, un réalisateur qui se caractérise par son travail avec les jeunes. Comment était-ce de travailler avec lui sur une série, sur une sitcom ?

Je pense que Chava était idéal pour le projet. Il a fait beaucoup de recherches sur la sitcom. Cela a été fait comme une sitcom devrait être faite. Il a également créé une atmosphère spectaculaire sur le plateau. La plupart du temps, c’était très théâtral, il n’y avait qu’un seul plateau, donc nous allions avec deux caméras ou une seule caméra.

Chava nous a très bien pris par la main pour retrouver le rythme de la sitcom sans perdre d’énergie et sans perdre en sympathie. Dans le travail de table avec les scénaristes nous avons adapté ce que nous avons vu qui ne fonctionnait pas et nous avons corrigé les blagues. Il y a eu un super travail d’équipe.

