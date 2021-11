Les nerfs de Benedict Cumberbatch par Doctor Strange 2

Docteur Strange dans le multivers de la folie est un projet ambitieux réalisé par Sam Raimi et mettant en vedette Benedict Cumberbatch qui revient sous le nom de Stephen Strange. Le film se concentrera sur le concept du multivers, qui est apparu pour la première fois dans le Univers cinématographique Marvel pendant la série Loki, continué dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? et aura du poids dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, où le Sorcier Suprême fait partie.

Benedict Cumberbatch Il a rappelé comment il avait été sélectionné pour un rôle qu’il ne pensait pas initialement être pour lui. «J’avais des doutes à ce sujet, pour le simple fait de me plonger dans les bandes dessinées. J’ai pensé : ‘C’est un personnage très démodé et sexiste.’ Et c’est intimement lié à ce croisement, à ce genre de mouvement occulte de l’Est et de l’Ouest des années soixante et soixante-dix ».

Les nerfs de Benedict Cumberbatch

La vérité est qu’au début merveille d’autres acteurs ont été encouragés à suggérer le rôle, d’autant plus que Cumberbatch avait des problèmes d’horaire pour participer au projet. En fin de compte, la marque a retardé la production uniquement pour avoir l’acteur en tête parce qu’elle ne voyait personne d’autre comme Stephen Strange. Ils n’avaient pas tort !

Cependant, Benoît a des doutes sur ce deuxième volet, d’autant plus que l’entrée originale a été un tel succès. « J’ai peur du deuxième album avec celui-ci, comme tout le monde devrait l’être, car le premier a été un succès retentissant et est devenu un personnage très aimé. Ils sont très bons pour dépasser les attentes, lorsque les attentes sont faibles. Je pense qu’il est toujours plus difficile de les surmonter quand ils sont grands », a fait remarquer l’acteur.

Cumberbatch a souligné que l’étude prend maintenant plus de risques et a donné comme exemple la direction de Taika Waititi Thor : Ragnarok, un film qui a considéré « très drôle ». Comment Strange s’en sortira-t-il avec sa suite? Pour l’instant vous serez bien accompagné par Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff, Benoît Wong comme Wong, Rachel McAdams comme Christine Palmer et Chiwetel Ejiofor comme le baron Mordo. Une rumeur? Tom Hiddleston pourrait apparaître sur la bande sous le nom de Loki. Bombe!

