Les Néerlandais créent un «  médicament  » qui tue le stress

Combattre le stress et l’anxiété peut sembler impossible à beaucoup. Mais pour ceux qui parlent néerlandais, la clé en un seul mot: uitwaaien.

Sa prononciation (« autvaien »), peut sembler compliquée, mais sa signification est simple: c’est un de ces mots qui n’a pas de traduction littérale en portugais, mais équivaut à « respirer de l’air frais ».

Alors, face à l’inquiétude et au stress, il est préférable de sortir, de marcher, de faire de l’exercice et de profiter du plein air.

«La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à Uitwaaien est une plage venteuse. Cela signifie marcher jusqu’à un endroit où la brise vous frappe », a déclaré Jasper van Emmerick, un journaliste néerlandais basé à Utrecht, aux Pays-Bas, à BBC News Mundo.

«Uitwaaien est essentiellement l’activité consistant à passer du temps à l’extérieur pendant que le vent souffle, que ce soit à pied ou à vélo», explique Caitlin Meyer, professeur au département de linguistique néerlandaise à l’Université d’Amsterdam, aux Pays-Bas.

Meyer est d’accord avec Van Emmerick et dit que là où elle vit, uitwaaien lui rappelle la plage, mais que le concept peut être pratiqué dans n’importe quel espace ouvert, comme une forêt.

«C’est quelque chose que vous faites pour vider votre esprit et vous rafraîchir. Expirez le mauvais air et inspirez du bon air. En fait, pour mon petit ami, cela peut aussi signifier conduire une voiture décapotable sur la route. Dans l’ensemble, c’est une expérience agréable, facile et relaxante », déclare Meyer.

Elle précise que le mot n’a aucune connotation spirituelle. En fait, pour les Néerlandais, c’est une activité très normale, et ils ne considèrent même pas Uitwaaien comme «exclusivement néerlandais».

La source

Vous vous demandez peut-être pourquoi le néerlandais a un mot spécifique pour cette activité et pas d’autres langues.

À la fin du XVIe siècle, le mot uitwaaien signifiait «agiter» ou «agiter quelque chose dans le vent», comme un drapeau ou la voile d’un navire. Cette connotation continue d’être utilisée, mais à la fin du 19ème siècle, uitwaaien a également commencé à décrire l’acte de laver, sécher et refroidir des choses dans le vent.

« Par la suite, ce sens a été élargi pour inclure également les personnes, principalement les personnes irritées qui avaient besoin de se détendre au vent ou les plus infatigables, qui voulaient dépenser de l’énergie », explique l’expert.

«Auparavant, il était utilisé comme un pronom réfléchi, donc le sens verbal d’aujourd’hui est une innovation moderne. La langue est fluide. »

Avantages

Le stress peut nous affecter tous de différentes manières, mais s’il devient chronique, il peut avoir des répercussions négatives sur notre vie quotidienne.

Selon le British National Health Service (NHS), un stress excessif peut affecter notre humeur, notre corps et nos relations, «surtout quand il semble hors de contrôle».

Le stress nous rend également anxieux, irritables et affecte notre estime de soi. Elle peut même générer un épuisement physique, mental et émotionnel pouvant conduire à d’autres symptômes psychosomatiques.

En 2016, une étude de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni a examiné les avantages de faire de l’exercice en plein air et de passer beaucoup de temps près de la nature – au moins une demi-heure cinq jours par semaine.

Les chercheurs ont non seulement souligné l’impact positif de «l’exercice vert» sur le stress et la santé mentale, mais aussi pour lutter contre d’autres problèmes de santé, comme l’obésité.

Ils ont même calculé que faire de l’exercice et passer du temps à l’extérieur, que ce soit la course, la marche ou le vélo, permet d’économiser des millions de ressources du système de santé publique.

Ainsi, s’il est difficile d’écrire, de traduire et de prononcer, il semble que les Néerlandais savent de quoi ils parlent chaque fois qu’ils partent de chez eux pour Uitwaaien.