Les Néandertaliens ont disparu plus tôt que prévu, selon une nouvelle étude

09 mars 2021 09:45:11 IST

Les fossiles de Néandertal provenant d’une grotte en Belgique qui appartiendraient aux derniers survivants de leur espèce jamais découverts en Europe sont des milliers d’années plus vieux qu’on ne le pensait, selon une nouvelle étude lundi. La datation antérieure au radiocarbone des restes de la grotte de Spy a donné des âges aussi récents qu’il y a environ 24 000 ans, mais les nouveaux tests repoussent l’horloge entre 44 200 et 40 600 ans. La recherche est apparue dans le Actes de l’Académie nationale des sciences et a été réalisé par une équipe de Belgique, de Grande-Bretagne et d’Allemagne.

Le co-auteur principal Thibaut Deviese de l’Université d’Oxford et de l’Université d’Aix-Marseille a déclaré AFP lui et ses collègues avaient mis au point une méthode plus robuste pour préparer des échantillons, qui était mieux à même d’exclure les contaminants.

Avoir une idée précise du moment où nos parents humains les plus proches ont disparu est considéré comme une première étape clé pour mieux comprendre leur nature et leurs capacités, ainsi que la raison pour laquelle ils ont finalement disparu alors que nos propres ancêtres prospéraient.

La nouvelle méthode repose toujours sur la datation au radiocarbone, longtemps considérée comme l’étalon-or de la datation archéologique, mais affine la manière dont les spécimens sont collectés.

Tous les êtres vivants absorbent le carbone de l’atmosphère et de leur nourriture, y compris la forme radioactive du carbone 14, qui se désintègre avec le temps. Puisque les plantes et les animaux cessent d’absorber le carbone-14 lorsqu’ils meurent, la quantité qui reste lorsqu’ils sont datés nous indique depuis combien de temps ils ont vécu.

En ce qui concerne les os, les scientifiques extraient la partie constituée de collagène car il est organique.

«Ce que nous avons fait, c’est aller encore plus loin», a déclaré Deviese, car la contamination provenant de l’environnement de sépulture ou par les colles utilisées pour le travail du musée peut gâcher l’échantillon.

Au lieu de cela, l’équipe a recherché les éléments constitutifs du collagène, des molécules appelées acides aminés, et en particulier sélectionné des acides aminés uniques spécifiques dont ils pouvaient être sûrs qu’ils faisaient partie du collagène.

Cadre fiable

Les auteurs ont également daté des spécimens de Néandertal de deux autres sites belges, Fonds-de-Foret et Engis, trouvant des âges comparables.

« Rencontrer tous ces spécimens belges était très excitant car ils ont joué un rôle majeur dans la compréhension et la définition des Néandertaliens », a déclaré le co-auteur principal Gregory Abrams, du Centre archéologique de la grotte Scladina en Belgique. « Près de deux siècles après la découverte de l’enfant néandertalien d’Engis, nous avons pu fournir un âge fiable. »

Le séquençage génétique a quant à lui permis de montrer qu’un os d’épaule de Néandertal daté auparavant de 28 000 ans était fortement contaminé par de l’ADN bovin, suggérant que l’os avait été préservé avec une colle à base d’os de bovins.

« La datation est cruciale en archéologie. Sans un cadre chronologique fiable, nous ne pouvons pas vraiment être sûrs de comprendre les relations entre les Néandertaliens et les Homo sapiens », a ajouté le co-auteur Tom Higham de l’Université d’Oxford.

Certaines utilisations d’outils en pierre ont été attribuées aux Néandertaliens et ont été interprétées comme un signe de leur évolution cognitive, a déclaré Deviese.

Mais si le calendrier de l’existence des Néandertaliens est repoussé, a ajouté Deviese, alors les industries paléolithiques devraient être réexaminées pour déterminer si elles étaient vraiment l’œuvre de l’espèce d’hominidés disparue.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂