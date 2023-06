Les navires de croisière ont un énorme problème environnemental. Ce navire veut le résoudre avec des voiles éoliennes et solaires

Si vos prévisions sont correctes, d’ici la fin de cette année, l’industrie de la croisière atteindra des chiffres supérieurs à ceux qu’elle gérait avant la pandémie et d’ici quelques années, 2026, elle aura même atteint une croissance de 12 %. Bonne nouvelle pour l’industrie. Pas tant pour l’environnement. Du moins si l’on s’en tient à des études comme celle publiée en 2021 par des chercheurs d’Exeter et de Gérone, qui ont mis le doigt sur l’un des grands bobos du trafic transatlantique : leur empreinte environnementale. La société norvégienne Hurtigruten Norway est déterminée à se débarrasser de cette ombre. Et il a décidé de le faire en « réinventant » le concept même de bateau.

Pour l’instant, il ne gère que des schémas et des infographies, mais ses responsables vont de l’avant puisqu’ils vont proposer « la croisière la plus économe en énergie au monde ».

La « face B » (et moins conviviale) des croisières. Il y a quelques années, un groupe de chercheurs des universités de Gérone et d’Exeter, en collaboration avec l’Institut croate du tourisme, s’est posé une question inconfortable, du moins pour l’industrie transatlantique : combien polluent les navires de croisière ?

En pleine reprise de la demande, après le coup dur porté par le COVID-19, et avec une prévision de croissance que l’association internationale CLIA estime à 12% pour 2026, la question est tout à fait pertinente. Surtout si l’on tient compte des efforts d’autres secteurs pour se décarboner ou encore de l’interdiction prochaine d’immatriculation des véhicules thermiques dans l’UE.

Vue aérienne du navire, avec ses panneaux solaires.

Et que disent vos études ? Sa conclusion était catégorique. En une seule journée, selon des calculs d’experts, une seule croisière peut générer une empreinte carbone de plus de 12 000 véhicules. De plus, lors d’un voyage de sept jours dans les eaux antarctiques, les passagers d’un paquebot produisent les mêmes émissions de CO2 que la moyenne d’un citoyen européen sur une année entière.

Ce n’est pas la seule voix qui met en garde contre le coût environnemental du tourisme à bord d’énormes navires. en 2016 Gardien a souligné que le plus grand paquebot du monde était associé à un « énorme problème de pollution » et il existe des études qui révèlent des chiffres encore plus catégoriques que le rapport de 2021.

Des croisières de rêve… et vertes. C’est l’objectif de l’industrie depuis un certain temps déjà. Au cours des dernières années, les constructeurs de navires, tant de croisières touristiques que de navires à d’autres fins, ont expérimenté des voiles rigides, des panneaux solaires, de l’hydrogène et même d’énormes cerfs-volants. Dans ce sillage, la firme norvégienne Hurtigruten Norway se lance dans un projet qu’elle a baptisé « Sea Zero » avec un objectif aussi complexe qu’ambitieux : réaliser « le navire de croisière le plus économe en énergie au monde ». Pour y parvenir, il combine panneaux solaires, technologie éolienne, batteries et même IA.



Le Sea Zero avec ses plateformes repliées.



La société espère avoir son premier navire zéro émission en 2030.

À quoi ressemble Sea Zero ? La firme norvégienne a déjà avancé ses plans en 2022, mais c’est maintenant qu’elle s’est matérialisée, allant plus loin et fournissant des infographies et quelques coups de pinceau techniques importants. Pour le moment, oui, ce n’est qu’un concept. Le navire « zéro émission » mesurera 135 mètres de long et disposera de 270 cabines pouvant accueillir 500 passagers et 99 membres d’équipage.

Sa conception intègre également une « importante soute » et un espace pour le transport de véhicules. Son élément le plus distinctif, cependant, sera ses « voiles » particulières, trois « plates-formes rétractables à ailes autonomes » qui comprendront 1 500 m2 de panneaux solaires et une surface éolienne totale de 750 m2. Lorsqu’ils sont complètement déployés, ils atteindront une hauteur maximale de 50 m.

« La croisière la plus efficace ». C’est ainsi que l’annoncent ses promoteurs, qui soulignent que le Sea Zero n’aura pas d’égal en termes d’efficacité énergétique. « Nous nous engageons à livrer un navire qui surpasse tous les autres en termes d’efficacité énergétique et de durabilité en quelques années seulement », affirme-t-il. Pour y parvenir, il comprendra trois plates-formes d’ailes autonomes et rétractables qui serviront à tirer parti des courants d’air jusqu’à une hauteur de 50 mètres et à améliorer l’aérodynamisme du navire. Les voiles seront couvertes en plus de quelque 1 500 m2 de panneaux solaires.

« Lorsque l’été arrivera, notre navire recevra la superpuissance du soleil de minuit du nord de la Norvège, qui brille 24 heures sur 24 », souligne la société. Le navire disposera également d’un système de batteries de 60 MWh qui lui permettra de stocker l’énergie des voiles ou qu’il se procure en chiant dans les ports.



Graphique montrant la structure interne du navire, y compris les batteries et les propulseurs.

Une « recette » avec IA et un peu de surf. Ce ne sont pas les seuls atouts du Sea Zero, qui dispose de deux autres outils clés. Le premier, un pont guidé par l’intelligence artificielle (IA) qui s’appuie sur des dizaines de caméras et de capteurs extérieurs et permet une utilisation plus efficace de l’espace du pont. L’entreprise affirme en effet que sa passerelle s’apparente au cockpit d’un avion. Une autre ressource intéressante du navire est le traitement qui intègre sa coque, ce qui lui permettra de réduire la résistance de l’eau.

« Nous développons des solutions qui permettent au navire de ‘surfer’ sur un tapis de bulles d’air. Ces courants d’air seraient projetés depuis la quille à l’avant du navire, contribuant à réduire la résistance à l’eau », souligne l’entreprise. De plus, le navire disposera de « cabines intelligentes » et d’un système de propulseurs situés à l’arrière et qui permettront de les rétracter et de les cacher si nécessaire pour améliorer l’aérodynamisme.

Et quand peut-on le voir ? Pour l’instant, nous devrons nous contenter de rendus, mais la société est convaincue qu’elle sera en mesure de montrer son premier modèle dans moins d’une décennie. « Conformément à son objectif d’opérations durables adaptées à la côte norvégienne, Hurtigruten prévoit des navires plus petits et plus personnalisés […]. Avec le premier navire prêt d’ici 2030, la société prévoit de transformer l’ensemble de sa flotte en navires zéro émission », expliquent-ils depuis la firme.

Hurtigruten Norvège ne suivra pas seul le chemin. Ses responsables affirment avoir un consortium de 12 partenaires et que le port de Bergen, l’autorité maritime norvégienne ou l’institut de recherche SINTEF sont impliqués dans le projet Sea Zero, entre autres. « Tous unis dans la recherche d’un voyage maritime sans émission », revendiquent les responsables, qui assurent qu’aujourd’hui seulement 0,1% des navires de la planète intègrent une technologie pouvant être à juste titre considérée comme « zéro émission ».

