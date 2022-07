Les Mystérieux Thargoids dans Elite Dangerous Qui sont-ils ?

Ceux qui ont dormi longtemps sont censés être plus vieux que l’univers. On les appelle les Thargoids, les créatures les plus étranges et les plus inconnues de la Galaxie.

Sur la base de données obtenues à partir d’anciens obélisques, construits par des représentants d’une autre race, les soi-disant Gardiens, montrent que l’âge des Thargoids est de plusieurs millions d’années. Leur origine et leur lieu de naissance, comme la plupart des informations les concernant, restent inconnus. Il existe une théorie sur leur origine entre la partie connue de la Voie lactée et son verso. Il existe également une version selon laquelle ce sont des êtres qui existent dans une galaxie parallèle puisqu’ils peuvent se déplacer dans l’hyperespace,

Il y a environ un ou deux millions d’années, les Thargoids ont planté leurs nids sur certaines planètes. Les Thargoids lancèrent immédiatement une offensive sans aucune tentative d’établir un contact avec la population locale.

Après le déclenchement de la guerre, les Gardiens ont été contraints de battre en retraite. Cependant, ils avaient l’intention de prendre les choses en main et de continuer à essayer de les contacter. Ils étaient même capables de comprendre leur langue, ce qui ne les aidait pas, car les Thargoids qui les attaquaient restaient hostiles. Les Gardiens ont alors commencé à utiliser des méthodes plus militaires pour contrer la menace, ce qui a finalement forcé les Thargoids à battre en retraite face au danger de destruction grave des machines de guerre des Gardiens.

Le premier contact officiellement documenté a eu lieu en 3125 près des mondes d’ammoniac, mais selon des rapports non confirmés, des navires similaires ont été remarqués dès les années 2810.

Entre 2810 et 2840, la Galactic Co-op a documenté un grand nombre d’équipages disparus près de la nébuleuse des Pléiades. Les enquêtes ont montré qu’il ne s’agissait pas de meurtres, mais les disparitions de navires et les problèmes lors des hyperjumps se sont poursuivis, laissant la plupart des pilotes inquiets. Enfin, en 2849, les premiers matériaux de ces escarmouches avec des extraterrestres ont fait surface. Il avait une image floue d’un vaisseau extraterrestre avec le mot « TARG » sur son aileron. La presse a immédiatement trouvé « Thargoid » pour nommer cette race, mais aucune preuve directe de leur existence n’a été révélée, ils ont donc été considérés comme une légende.