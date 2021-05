Les mystérieuses croix «  graffitis  » de l’église du Saint-Sépulcre ne sont peut-être pas ce qu’elles semblent

Des milliers de minuscules croix «médiévales» gravées dans les murs de l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem ont été mal comprises pendant des années, selon de nouvelles recherches.

Jusqu’à présent, les érudits religieux pensaient que les pèlerins médiévaux se rendant sur le site sacré sculptaient les croix comme un type de graffiti sacré. Mais de nouvelles recherches indiquent que seule une poignée de personnes – probablement des maçons ou des artisans – ont sculpté les croix, probablement au nom de pèlerins, qui ont peut-être gardé la poussière de chaque sculpture comme une relique ou un souvenir sacré. Certaines des croix datent du 14ème ou 15ème siècles – des centaines d’années après les croisades en Terre Sainte (1096-1291), ce qui indique que les pèlerins post-médiévaux ont probablement fait faire les croix.

Au cours de la recherche, « nous avons réussi littéralement à plonger à l’intérieur de ces croix, à scruter, à analyser chaque millimètre à l’intérieur des croix – leur profondeur, leur largeur, même les mains des hommes qui les ont sculptées », chef de projet Amit Re’em, Jérusalem archéologue régional de l’Autorité des antiquités d’Israël, a déclaré à 45Secondes.fr. « Et c’était la même personne, ou plusieurs personnes, qui étaient responsables de [these crosses], pas les centaines et les milliers de pèlerins qui ont visité l’église. «

Les résultats, qui n’ont pas encore été publiés dans une revue à comité de lecture, ont été présentés au 2018 Visualisation électronique et arts à Londres.

Re’em a eu l’idée de l’étude en visitant l’église du Saint-Sépulcre. L’église a été construite au quatrième siècle, lorsque Sainte-Hélène, la mère de l’empereur romain Constantin le Grand, s’est rendue à Jérusalem et, selon la légende, elle a aidé à découvrir où Jésus avait été crucifié, enterré et ressuscité . Constantin y fit construire une basilique, qui devint plus tard connue sous le nom d’église du Saint-Sépulcre.

Un jour, alors que Re’em regardait les croix gravées dans les murs de la chapelle Sainte-Hélène, située dans l’église du Saint-Sépulcre, il a vu un touriste masculin prendre une clé et tenter de graver son nom dans le mur. « Immédiatement, tous les moines et les prêtres et la police lui sautent dessus », se souvient Re’em.

Cela fit penser à Re’em aux croix déjà gravées dans le mur. Il remarqua comment ils étaient savamment sculptés avec des lignes profondes dans la pierre. Si les pèlerins médiévaux avaient vraiment sculpté les croix, «Qui a donné la permission aux pèlerins venus dans les temps anciens à l’église de sculpter sur le mur de la structure la plus importante du christianisme? Cela n’a pas de sens», se souvient-il en pensant.

Re’em a rapidement eu la chance d’entreprendre une étude approfondie des croix. L’Église orthodoxe arménienne, responsable de la chapelle Sainte-Hélène, a temporairement fermé la chapelle pour rénovation en 2018. « [In] un moment vraiment rare, ils m’ont donné accès à l’endroit le plus sacré de la chapelle… où se tient l’autel », a déclaré Re’em.« Autour de l’autel [it’s] plein, du sol au plafond, de ces croix symétriques. «

Avec lui se trouvaient les co-chercheurs du projet Moshe Caine et Doron Altaratz, respectivement professeur et maître de conférences au département de communication photographique du Hadassah Academic College à Jérusalem. L’équipe a utilisé trois techniques photographiques pour capturer les ressemblances des croix: la photogrammétrie, l’imagerie par transformation par réflectance (RTI) et la photographie au gigapixel.

Pour la photogrammétrie, l’équipe a pris entre 50 et 500 photos par objet, avec chaque photo à un angle différent, puis a utilisé un logiciel qui a créé une image numérique 3D basée sur la triangulation de toutes les images. Voici quelques briques et piliers qu’ils ont recréés jusqu’à présent.

Avec le RTI, l’équipe a placé une caméra sur un trépied, puis a déplacé une source de lumière, prenant entre 48 et 72 photos par objet, la source de lumière étant à un endroit différent pour chaque photo. Ces images ont été téléchargées vers un logiciel qui « exécute ensuite un algorithme, qui calcule un [nearly] un nombre infini de façons dont la surface répondra à la lumière « , a déclaré Caine à 45Secondes.fr. » En d’autres termes, sur la base de ces 48 à 72 photos, vous pouvez déplacer une source de lumière virtuelle sur votre ordinateur et l’éclairer sous n’importe quel angle calculable. . «

Image 1 sur 2 Une photo régulière (à gauche) des croix de l’église du Saint-Sépulcre, une image d’imagerie par transformation de réflectance améliorée (RTI) (au centre) et une image « normale » de RTI (à droite), montrant comment la lumière est réfléchie par les croix. angles. (Crédit d’image: Moshe Caine, Doron Altaratz / Hadassah Academic College, Jérusalem) Image 2 sur 2 Un gros plan d’une image RTI des croix. (Crédit d’image: Moshe Caine, Doron Altaratz / Hadassah Academic College, Jérusalem)

Pendant ce temps, avec la photographie gigapixel, qui s’apparente à un zoom avant d’une vue globale de la rue sur Google Maps, l’équipe a pris autant de photos des surfaces sculptées que possible, ce qui les a aidées à construire une mosaïque de photos des murs.

Toutes ces techniques aident Re’em à étudier les similitudes et les différences, y compris la technique de burinage, de chaque croix sculptée. De plus, lorsque les chercheurs photographiaient les croix, ils ont remarqué des inscriptions de noms et de dates gravées à côté d’elles. « Nous avons vu que les croix étaient gravées autour des inscriptions, ce qui signifie que les croix provenaient de la même époque ou un peu plus tard des inscriptions », a déclaré Re’em. Une inscription, a-t-il noté, date des années 1500 ou 1600 – bien plus tard que les croisades.

Cependant, le projet est en cours. « Ce n’est pas la fin de l’histoire », a-t-il déclaré. « Il se pourrait que certaines des croix soient bien plus anciennes, en effet, du temps des croisés, et que d’autres le soient bien plus tard. »

Après avoir lu les recherches en cours dans le journal israélien Haaretz ce printemps, William Purkis, un lecteur d’histoire médiévale à l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, a contacté Re’em. Purkis s’est souvenu d’avoir visité la chapelle Sainte-Hélène en 2014 et d’avoir remarqué non seulement la profondeur impressionnante à laquelle les croix étaient gravées dans le mur, mais aussi leur cohérence. La tradition commune au sujet de ces croix faites par plusieurs pèlerins de l’époque des croisés « ne m’a pas immédiatement frappé comme l’explication la plus satisfaisante », a déclaré Purkis à 45Secondes.fr. Donc, dans ce sens, « je suis en harmonie avec les pensées des chercheurs israéliens à ce sujet et les découvertes » selon lesquelles les croix ont été faites par seulement quelques experts, a-t-il dit.

Cependant, Purkis avait également ses deux cents à ajouter. Il est bien conscient de la volonté insatiable que de nombreux Européens de l’Ouest avaient pour les reliques de Terre Sainte à l’époque médiévale.

« Nous avons des récits de récits de pèlerins entrant dans le tombeau lui-même, dans le Saint-Sépulcre, et arrachant des morceaux de roches à emporter avec eux comme souvenirs de leur voyage, mais aussi comme souvenirs sacrés, car ce sont des endroits que l’on pense être chargé de la puissance sacrée à cause du contact direct avec le corps du Christ. «

Flacon de pèlerin en plomb datant de la période des Croisés (1099-1200). Selon le Cleveland Museum of Art, « Le flacon a été coulé avec des images de l’église du Saint-Sépulcre et de la descente du Christ dans les limbes. » (Crédit d’image: Don de Bruce Ferrini à la mémoire de Robert P. Bergman; CC0 1.0)

Il est possible que les pèlerins aient payé un tailleur de pierre ou un artiste pour sculpter une croix pour eux dans l’église, puis ont sauvé la poussière comme souvenir sacré, a déclaré Purkis. À l’époque médiévale, les pèlerins étaient connus pour transporter de petits conduire des flacons qu’ils ont remplis de souvenirs de Terre Sainte, comme de l’eau du Jourdain. Deux de ces flacons médiévaux se trouvent dans des musées – le Musée d’art de Cleveland et le British Museum, mais il reste à voir si leur contenu scellé peut être examiné. Cependant, il n’est toujours pas clair si les croix datent réellement des croisades, donc des études supplémentaires sont nécessaires pour tester l’idée de pèlerins médiévaux emportant la poussière avec eux, a déclaré Purkis.

En attendant, Re’em prévoit de poursuivre son analyse. « Pour être plus concret dans nos conclusions, le nom du jeu, ce sont les statistiques », a-t-il déclaré. « Nous devons vérifier chaque croisement, ces milliers de croisements que nous avons documentés, collecter toutes les données et les analyser. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.