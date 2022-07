Les mystères que la saison 5 de « Stranger Things » doit résoudre

Le volume 2 de « Stranger Things 4 » a été créé et, ainsi, la célèbre série Netflix a terminé son quatrième opus avec une fin qui a surpris de nombreux fans. En ce sens, les derniers épisodes de la production nous ont laissé des moments mémorables, mais aussi certains doutes sur ce qui se passera dans le dernier volet de la fiction.

De cette façon, après la fin de la saison, de nombreux adeptes se demandent que va-t-il arriver à max après les événements du dernier épisode, quels personnages pourraient revenir à la fictioncomment allez-vous décider Nancy l’avenir de votre statut sentimental et bien d’autres questions.

Par conséquent, quelles sont les suivantes mystères à résoudre la saison 5 de la Série Netflix « Stranger Things ».

QUELS MYSTÈRES DOIVENT RÉSOUDRE « STRANGER THINGS 5″ ?

1. Que va-t-il arriver à Max ?

le destin de Max C’est l’une des questions les plus importantes de la dernière saison de la série. L’adolescent a été laissé dans le coma, aveugle et avec des membres cassés après l’attaque par voisine. Oui ok soulever a pu la ranimer, elle voulait aussi retrouver Max dans le vide. A son grand regret, il ne put la retrouver, ce qui impliquerait que la jeune femme était en état de mort cérébrale ou, peut-être, quelque chose de pire.

Eleven (Millie Bobby Brown) et Max (Sadie Sink) lors de la fin de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

2. Quels changements y aura-t-il à Hawkings après l’ellipse ?

Les frères Duffer, créateurs de « Stranger Things », ont annoncé que la dernière saison se déroulerait après un saut dans le temps. Ainsi, nous devons savoir quels changements auront eu lieu dans la ville. Au moins, nous avons déjà vu comment Vecna ​​​​a créé un pont entre la ville et le ‘Upside Down’.

Hawkings sera-t-il déclaré inhabitable ? Les habitants sauront-ils la vérité ? Quelle sera l’annonce officielle du gouvernement sur ce qui se passe ? Nous le saurons lors de la sortie du prochain opus de la fiction.

3. Le Dr Sam Owen a-t-il vécu ?

Alors que le Dr Brenner est décédé au cours de la saison, l’avenir de son partenaire, le Dr Sam Owens, est resté incertain. La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, c’est qu’il était enchaîné lorsque le colonel Sullivan est arrivé avec l’armée pour capturer Eleven. Nous saurons alors s’il a réussi à survivre.

4. Le gouvernement continuera-t-il à rechercher Eleven ?

Après les derniers événements, nous verrons également si le gouvernement poursuivra sa persécution contre Eleven. Nous savons que Joyce et Hopper protégeront les adolescents à tout prix, si tel est le cas. Cependant, peut-être que dans ces circonstances, l’armée trouvera un allié important dans notre protagoniste.

5. Qui reviendra dans la série ?

Concernant les personnages qui pourraient être ajoutés à cet opus, il est possible que Kali et son groupe d’amis reviennent dans la série après leur apparition dans la deuxième saison. Ceci, peut-être, afin d’aider Onze dans sa bataille finale contre Vecna.

6. Qu’est-ce qui était prévu dans le laboratoire de la prison russe ?

Nous avons vu que Hopper, Joyce et leurs alliés en Russie ont découvert un mystérieux laboratoire où plusieurs Démogorgons étaient en cours d’investigation, ainsi que les particules « Mind Flayer ». Que prévoyaient les Russes ? Y aura-t-il plus de laboratoires ? J’espère que nous le saurons bientôt.

7. Eddie restera-t-il toujours dans les mémoires comme un méchant ?

Suite à la perte malheureuse de l’un des personnages les plus aimés de cette saison, la question se pose de savoir si la ville connaîtra le sacrifice qu’il a fait ou s’il mourra malheureusement en méchant. À tout le moins, on sait que son oncle était au courant grâce à la dernière conversation qu’il a eue avec Dustin.

L’acteur Joseph Quinn dans le rôle d’Eddie Munson dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

8. Qu’est-il arrivé à Murray, Dimitri et Yuri ?

Dans le dernier chapitre de la saison, nous avons vu que Joyce et Hopper ont rencontré les meilleurs garçons. Cependant, on ne sait pas ce qu’il est advenu de ses compagnons après son voyage depuis la Russie. Dimitri est-il revenu dans sa famille ? Murray s’installera-t-il pour combattre Vecna ​​? Ce sont quelques questions qui restent en suspens.

9. Qu’adviendra-t-il du triangle amoureux entre Nancy, Steve et Jonathan ?

Tout au long de la saison, le triangle amoureux de la saison s’est clairement établi. Après une relation brisée par la distance, Nancy semblait de plus en plus intéressée par Steve. Cependant, nous avons vu qu’à la fin de l’épisode, il a retrouvé Jonathan.

On verra alors ce que la jeune femme décidera de son avenir sentimental. Il est également possible qu’elle soit laissée seule et concentrée sur d’autres aspects de sa vie, il serait donc intéressant de savoir comment cela est abordé dans la série.

10. Vecna ​​​​mourra-t-il?

Dans la série, nous apprenons qu’Eleven était le seul à pouvoir égaler les pouvoirs de Number One. Cependant, nous ne savons pas si cela peut arriver avec voisine.

Le méchant de la série est blessé, nous verrons donc si, enfin, Eleven et son équipe peuvent le vaincre. Sera-t-il capable de le tuer ? Sera-t-il capable de fermer le portail ? Détruira-t-il la dimension alternative ? Nous le saurons la saison prochaine.

Vecna ​​​​est le méchant qui apparaît dans la saison 4 de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

OÙ REGARDER « STRANGER THINGS » ?

