Les mystères d’Aurora Teagarden seront redémarrés à Hallmark avec Skyler Samuels

Après Candace Cameron Bure s’est séparé de Hallmark pour créer du contenu pour Great American Family, le Aurora Teagarden Mystères La série de films devrait être redémarrée avec une toute nouvelle Aurora. Variety rapporte que Hallmark Movies & Mysteries relancera la franchise avec la préquelle Aurora Teagarden Mysteries : quelque chose de nouveau. Skyler Samuels (Le surdoué) jouera la jeune Aurora, le personnage précédemment interprété par Bure. Evan Roderick est également à bord pour jouer un Arthur plus jeune, précédemment joué par Peter Benson, tandis que Marilu Henner reprend son rôle d’Aida Teagarden, la mère d’Aurora.





Partageant une continuité avec les téléfilms dirigés par Bure, Aurora Teagarden Mysteries : quelque chose de nouveau ramasse juste après qu’Aurora a obtenu son diplôme universitaire et retourne chez elle à Lawrenceton. Un synopsis Hallmark fournit plus de détails sur l’intrigue du film précédent, que vous pouvez lire ci-dessous.

« Alors que sa mère, Aida, lutte pour garder sa nouvelle entreprise immobilière, Aurora subvient à ses besoins en travaillant comme assistante d’enseignant dans une classe de romans policiers et comme serveuse au restaurant local le soir, où elle partage son amour de la recherche sur le vrai crime avec son amie Sally et le policier Arthur. Lorsque le fiancé de Sally ne se présente pas à leur répétition de mariage, la demoiselle d’honneur Aurora demande à Arthur de l’aider à le rechercher. Lorsqu’ils découvrent un corps, tout le monde suppose qu’il s’agit du fiancé tardif de Sally, mais lorsqu’il s’avère qu’il s’agit de quelqu’un d’autre, le fiancé de Sally devient le principal suspect.

Samuels a déjà joué dans les émissions de télévision Les portes, Les neuf vies de Chloé King, Scream Queens, Showmanet Le surdoué. Elle a également joué Gabby Petito dans le téléfilm de Lifetime L’histoire de Gabby Petito et est apparu dans des films comme Le beau-père, Maman d’hélicoptèreet Mascarade. Samuels apparaîtra également dans la prochaine suite d’horreur de requin Meg 2 : La tranchée.





Candace Cameron Bure a donné vie au rôle dans près de 20 téléfilms chez Hallmark

Candace Cameron Bure avait joué dans 18 Aurora Teagarden Mystères films pour Hallmark avant de se séparer du réseau. Ce voyage a commencé en 2014 et est allé jusqu’à ti Aurora Teagarden Mysteries: Hanté par le meurtre, qui a été créée en février 2022. Bure quitterait Hallmark pour Great American Family des mois plus tard, et cela semblait apporter une conclusion à la série. Cependant, il y avait encore trop de potentiel d’histoire à explorer avec le personnage de Hallmark, ce qui a conduit à la décision de redémarrer avec une toute nouvelle actrice à une période différente.

« Nos téléspectateurs attendaient plus d’aventures avec Aurora et ses amis – quelle meilleure façon de le faire que de les ramener à l’époque où la jeune détective amateur commençait à peine? » a déclaré la responsable du développement de la programmation de Hallmark, Emily Merlin, dans un communiqué. « Le Jardin de thé Aurora La franchise est l’une des préférées des fans et nous sommes ravis de partager ce nouveau chapitre avec les téléspectateurs.

Ce n’est pas encore clair quand Aurora Teagarden Mysteries : quelque chose de nouveau sera présenté en première, mais il devrait arriver plus tard cette année.