Les musiciens facturent très peu pour le streaming. La solution Spotify: faites-les travailler plus dur

L’industrie de la musique a dépassé le point de non-retour. L’année dernière, 80% des revenus générés par les musiciens de partout provenaient des plateformes de diffusion, et non du format physique, donc en déclin. Il arrive qu’une telle reformulation radicale de l’entreprise ait amené certains agents à gagner et d’autres à perdre. À la tête du premier, Spotify, avec un marché captif de 270 millions d’utilisateurs et une nouvelle et récente valorisation boursière de 50 000 millions de dollars.

Son PDG, Daniel Ek, a un message pour tous ceux qui sont jaloux de son succès: travailler plus dur.

Produire plus. Ek a accordé une interview à Music Ally la semaine dernière en réponse aux accusations d’une partie de l’industrie, principalement des musiciens, au sujet de sa faible part de revenus: “Certains artistes qui réussissaient bien dans le passé peuvent avoir difficultés sur la scène du futur (…) où l’on ne peut pas enregistrer de musique une fois tous les trois ou quatre ans et croire que cela suffira ». Spotify n’est pas injuste envers ses musiciens. C’est un “récit fallacieux”.

Il arrive que les musiciens ne travaillent pas assez dur.

Conflit. L’origine du problème, déjà très ancienne, se trouve dans le modèle de rémunération de la plateforme. D’une part, il ajuste l’argent à recevoir pour chaque écoute en fonction des chansons les plus réussies, un système qui fait mal aux musiciens de niche ou indépendants. D’autre part, il n’est pas particulièrement généreux par rapport à la concurrence: Spotify délivre en moyenne 1 $ pour 229 écoutes; moins que Tidal (80), Apple Music (136) ou Deezer (156). Dans sa sortie, plus que YouTube (1 449).

Précarité. Les rigueurs de l’algorithme ont renforcé la position des artistes et labels les plus précieux. Plus une chanson est écoutée, plus elle est promue dans les systèmes de recommandation de la plateforme, dans un cercle vicieux similaire à celui de Facebook et des actualités les plus lues. Cela étant le cas, joindre les deux bouts grâce au diffusion C’est devenu une tâche ardue: 370 000 écoutes représentent environ 1 000 $. Ici, l’équivalence écoute / argent est un peu plus décomposée. Un litre de lait: 311.

Paresseux. L’opinion d’Ek à ce sujet? “J’ai vraiment le sentiment que ceux qui ne réussissent pas bien diffusion ce sont majoritairement des gens qui veulent publier de la musique telle qu’elle était. “Les musiciens, pour réussir,” créent une relation continue avec leurs followers “, sortent des disques ou des chansons tout en développant” une histoire autour de “leurs produits, un” dialogue continu “avec ses adeptes. Rien à concevoir de son art comme un simple morceau de musique.

Soixante. C’est un peu en ligne avec certains des artistes les plus réussis d’aujourd’hui, mi-musiciens mi-conteurs de leur propre histoire (Taylor Swift, Beyoncé, Drake, Kanye West et un long etc.). Mais aussi avec les anciennes pratiques pop. Bien avant que l’album ne devienne le morceau de musique par excellence, dans les années 1960, les groupes ont produit sans cesse des chansons, simple Ils essayaient de tirer toute leur rentabilité en entassant les graphiques.

Au cours de cette décennie, il était courant pour les groupes de composer, d’enregistrer et de publier des dizaines de chansons (pour eux ou pour d’autres groupes, comme nous l’avons vu au nom de Los Bravos); et qu’ils mettent sur le marché un disque (ou plus) par an. Les Beatles, par exemple, ont sorti dix albums entre 1965 et 1970; The Kinks, sept. Un estajanovismo forcé par les maisons de disques qui ont imposé une pression extrême sur de nombreux groupes, en fonction du cycle de sorties-ventes-listes de l’époque.

Tendances d’hier, tendances de demain?

Image: Unsplash