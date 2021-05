Les Muppets auront enfin un spécial Halloween

Il reste encore de nombreux mois avant l’arrivée d’Halloween, et Disney + est déjà en préparation pour le lancement d’un nouveau contenu pour sa plate-forme avec ces vacances fantasmagoriques, ramenant à l’écran les bien-aimés Muppets, qui auront leur propre spécial intitulé «Muppets Haunted Mansion».

Après une annonce spéciale faite par Gonzo et Pepe «The Prawn», il est annoncé que les personnages créés par The Jim Henson Company, comme leur nom l’indique, auront un thème spécial lié à «Haunted Mansion», l’une des principales attractions de Disneyland depuis son ouverture.

Après l’arrivée des Muppets chez Disney +, les fans de ces personnages fous attendent avec impatience la production de nouveaux contenus qui leur sont liés, notamment depuis le lancement de « Muppets Now » l’année dernière sur la plateforme.

À l’exception de cette annonce, peu d’informations ont été présentées sur ce que le public pourrait s’attendre à voir dans « Muppets Haunted Mansion », même s’il ne fait aucun doute que, conformément à la tradition, la diversité des personnages pourrait présenter une participation spéciale de divers artistes importants. et les célébrités, beaucoup d’entre elles peuvent être liées à des films d’horreur.

Le mois dernier, la production de « Muppet Man » a été confirmée, une bande biographique sur la vie et l’œuvre de Jim Henson, fondateur de l’atelier de marionnettes « The Jim Henson Company » et créateur de ces personnages qui ont captivé des générations entières d’enfants et d’adultes. après l’émergence de Kermit the Frog dans les années 1970.

Le film sera produit par Lisa Henson, fille du marionnettiste visionnaire, avec un scénario de Michael Mitnick, connu pour son travail sur le film de 2014 «The Giver», avec Brenton Thwaites, Meryl Streep et Jeff Bridges. « Muppet Man » n’a pas encore de date de sortie estimée.