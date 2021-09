Les Munsters célébrés par le réalisateur de redémarrage Rob Zombie comme « le plus grand spectacle de tous les temps »

Alors que la production avance à merveille sur sa prochaine adaptation cinématographique, Les Munster le réalisateur Rob Zombie célèbre la série comique classique. En 1964, la famille de monstres bien-aimée a honoré nos écrans de télévision pour la première fois, engendrant une franchise avec une base de fans importante et sans cesse croissante qui apprécie toujours la série à ce jour. En tant que peut-être le plus grand fan de la série, Zombie a publié avec enthousiasme sur Instagram à propos de son anniversaire.

La publication Instagram de Zombie comprend une photo de la distribution originale. Marquer le compte officiel pour Les Munster avec l’acteur Butch Patrick, Zombie dit dans la légende, « Joyeux anniversaire à Les Munster! Le plus grand spectacle jamais créé aujourd’hui, le 24 septembre 1964 ! »

Il est bien connu que Rob Zombie est à bord pour développer son propre film The Munsters. Après des mois de rumeurs, il a confirmé en juin qu’il faisait équipe avec Universal pour redémarrer la franchise avec un tout nouveau film. À l’époque, il a également dévoilé le logo officiel, le premier signe qu’il prévoyait une adaptation fidèle de la série télévisée originale. Depuis lors, Zombie a clairement indiqué à quel point il recherche la précision avec ce projet.

« L’équipage travaille dur pour ramener 1313 à la vie », a déclaré Zombie à ses partisans. « Comme vous pouvez le voir, la maison emblématique commence à émerger. Ce groupe talentueux de menuisiers et de peintres essaie de recréer parfaitement chaque petit détail. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles. »

D’une part, Zombie a le 1313 Mockingbird Lane, la maison qui sert de maison familiale à Munster, reconstruite à partir de zéro. La maison est calquée exactement sur la façon dont la maison est apparue dans la série télévisée originale. Il a utilisé un peu plus de cet argent du budget universel pour faire reconstruire tout Mockingbird Lane, et plusieurs des maisons voisines de la rue ont déjà été érigées. La production semble avancer assez rapidement pour Zombie, bien qu’il ne soit toujours pas clair quand le tournage commencera.

Pendant ce temps, Rob n’a pas encore révélé le casting du film, du moins officiellement. Il y a eu des rumeurs de noms attachés au casting, qui comprend Sheri Moon Zombie comme Lily Munster et Jeff Daniel Phillips comme Herman. Richard Brake et Daniel Roebuck seraient également attachés aux rôles principaux, mais leurs personnages n’ont pas été nommés. Les quatre apparaissent régulièrement dans les films de Zombie, donc ces noms auraient certainement du sens à voir dans le film.

Jorge Garcia (Perdu) et Cassandra « Elvira » Peterson devraient également apparaître dans des rôles non divulgués, selon les rumeurs non confirmées. Docteur Who L’acteur Sylvester McCoy a également taquiné qu’il serait dans un film réalisé par Rob Zombie tourné à Budapest, ce qui aurait pu être une référence à un rôle dans le projet. Dans tous les cas, tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que des répliques exactes des décors sont en cours de construction et que Zombie n’a pas encore officiellement annoncé son casting.

Le mot est Les Munster tel que réalisé par Rob Zombie sera diffusé le jour et la date dans les salles et sur le service de streaming de NBCUniversal Peacock. Pendant ce temps, les fans peuvent revenir en arrière et visiter la série comique classique qui divertit des millions de fans depuis près de cinq décennies. Vous pouvez trouver des épisodes classiques de Les Munster en streaming gratuit sur Peacock.

