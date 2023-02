Les mouvements découplés de Neil Patrick Harris à Showtime

Suite à l’annulation de la série télévisée par Netflix Découplé, l’émission a été reprise par Showtime. Selon un rapport de Variety, il poursuivra sa deuxième saison sur le réseau de diffusion. Comme il s’avère, Découplé est loin d’être terminée, car la série de comédies romantiques sera diffusée sur Showtime, une filiale à 100% de Paramount.





Le mois dernier, Netflix a annoncé qu’il annulerait la série Découplé. La série mettant en vedette Neil Patrick Harris est produit par MTV Entertainment Studios, une filiale de Paramount, tout comme Showtime. Cependant, il semble que Découplé vient de changer de place avec Ripleycar il a été annoncé quelques heures plus tôt que la série avec Andrew Scott passe de Showtime à Netflix.

Uncoupled a été créé par Darren Star et Jeffrey Richman. Star est largement connue pour créer Émilie à Paris, tandis que Richman est célèbre pour avoir créé Famille moderne. La série n’a pas mis longtemps à trouver sa nouvelle maison puisqu’il a été rapporté que Star avait un accord global avec Paramount Global. Il s’agit de l’une des initiatives de Showtime visant à réorienter sa programmation. Il a déjà été signalé qu’ils franchiraient des émissions comme Des milliards et Dextre.





Suivez le personnage de Neil Patrick Harris alors qu’il navigue sur la scène des rencontres pour la première fois en 17 ans

Netflix

Découplé a été créée en juillet 2022 sur Netflix et a généralement reçu une réponse positive. La série est même restée dans le top 10 de Netflix au numéro cinq pendant une semaine après sa sortie. Cependant, Netflix a débranché après que la série n’ait pas réussi à rester cohérente dans son audience et n’est restée dans le top 10 que pendant une semaine seulement. Première saison de Découplé s’étend sur huit épisodes et suit la vie du personnage de Neil Patrick Harris. L’émission met en vedette Harris, Tuc Watkins, Tisha Campbell, Marcia Gay Harden, Emerson Brooks et Brooks Ashmanskas.

Découplé raconte l’histoire de Michael Lawson, agent immobilier basé à New York, interprété par Neil Patrick Harris. Sa vie est parfaite et il semble tout avoir jusqu’à ce que son partenaire le surprenne avec une rupture. Il navigue à nouveau sur la scène des rencontres après avoir été en couple pendant 17 ans.

À près de deux décennies de la scène des rencontres, Michael réalisera bientôt que c’est un défi plus redoutable qu’il ne le pensait au départ, car le processus de recherche d’une connexion amoureuse a complètement changé par rapport à ce qu’il était. Néanmoins, Michael comprend que pour être à nouveau en couple, il doit intensifier son jeu et être un fonceur.