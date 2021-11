Les mots déchirants de Freddie Mercury à un ami dans les derniers mois de sa vie révélés

Un ami de Freddie Mercury a partagé les mots déchirants du chanteur au cours des derniers mois de sa vie.

S’exprimant dans le prochain documentaire de BBC Two Freddie Mercury : l’acte final, l’amie proche de Mercury, Anita Dobson, épouse de Queen’s Brian May, a déclaré que le leader du groupe se préparait à mourir six mois avant son décès dans sa maison de l’ouest de Londres en 1991, à l’âge de 45 ans.

Elle a déclaré: « Je me souviens qu’il a dit ‘Quand je ne pourrai plus chanter ma chérie, alors je mourrai. Je tomberai mort’. »

Le chanteur de Queen est décédé des suites du sida et son assistant personnel Peter Freestone a déclaré que la star refusait de prendre des médicaments qui le maintenaient en vie, rapporte le Mirror.

Groupe de rock britannique Queen (Freddie Mercury, Brian May, John Deacon et Robert Taylor) Crédit : Alamy

Peter a expliqué: « La seule chose qu’il prendrait serait des analgésiques, il a lentement lâché prise.

« Joe m’a appelé vers 5h30 du matin et Freddie était pratiquement tombé dans le coma et nous avons mis Freddie à l’aise.

« Vous pouviez voir que Freddie avait un peu bougé, puis pendant que nous changeions son t-shirt, nous avons juste regardé et vu que sa poitrine avait cessé de bouger. »

Peter a expliqué comment la mort de l’acteur Rock Hudson en 1985, liée au sida, a vraiment affecté Freddie.

Il a ajouté: « Cela a amené Freddie à faire face au fait qu’au lieu que nous soyons immortels et que cela arrive à quelqu’un d’autre, cela se rapprochait de plus en plus de chez nous.

« Quelques amis de Freddie sont morts. Le plus proche était de New York, John Murphy. »

Freddie avait été diagnostiqué séropositif en 1987.

Crédit : Alamy

Brian a déclaré: « La première fois que nous l’avons vraiment su, c’était lorsque nous nous sommes réunis à Montreux.

« Freddie s’est juste assis et a dit » OK, vous savez probablement ce qui se passe avec moi. Vous savez à quoi j’ai affaire. Je ne veux pas en parler. Je ne veux prendre aucune mesure en dehors de continuer comme nous sommes. Je veux continuer à faire de la musique aussi longtemps que possible. Nous ne nous attarderons pas là-dessus et nous continuerons ».

« Nous sommes tous allés » OK « et c’est tout. Il y a eu une discussion sur ce que nous dirions si nous étions interrogés et nous avons tous accepté de le nier pour protéger Freddie.

« Nous nous sommes sentis assez à l’aise à ce sujet. Quand nous étions dans le studio et que les portes du studio étaient fermées, nous nous sommes amusés.

« Pour Queen en tant que famille, c’était fantastique. Nous n’avons jamais été plus proches. Mais Freddie souffrait. »

La sœur de Freddie, Kashmira Bulsara, a déclaré: « Maman lui a rendu visite plus de fois que papa. Je ne pense pas qu’il pourrait le supporter parce qu’il ressemblait à un squelette vers la fin.

« Je me souviens que papa lisait l’un des articles et les larmes coulaient sur le journal et il a dit : ‘Cela aurait dû être moi au lieu de Freddie’. »