Les Motorola Moto G60 et G20 apparaissent dans leur intégralité dans certains rendus divulgués

Entièrement filtré le Motorola Moto G60, qui disposera d’une triple caméra avec un capteur principal de 108 MP et le processeur Snapdragon 732G, et le Moto G20, qui pariera sur une encoche de type goutte et quatre caméras arrière.

Le fabricant américain Motorola, propriété de Lenovo, continue de profiler votre catalogue de terminaux série G pour cette 2021 et après la présentation du Moto G50, maintenant deux de ses nouveaux terminaux milieu de gamme viennent d’apparaître en fuite, le Motorola Moto G60 et Moto G20.

Motorola Moto G60

Grâce au média allemand Technik News, nous avons eu accès aux premières images divulguées et aux spécifications supposées du Motorola G60.

Dans ces rendus divulgués, nous pouvons voir que ce nouveau terminal aura un design très similaire à celui du Motorola G30, dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois, avec une partie arrière dominée par un module rectangulaire à trois chambres, situé verticalement, et un détecteur d’empreintes digitales au centre du logo de la marque.

Dans ces images on peut également apprécier que ce Motorola Moto G60 aura un trou dans l’écran sur sa partie avant où sera logée la caméra avant et dans sa partie inférieure, avec son haut-parleur unique, un port USB-C et une prise casque 3,5 millimètres

Motorola envisage de lancer ce terminal avec deux noms différents et avec des spécifications différentes selon le marché, puisqu’en Europe il sera commercialisé sous le nom de Moto G60 tandis qu’en Inde et au Brésil il s’appellera Moto G40 Fusion.

Ainsi, alors que le modèle européen aura un appareil photo principal de 108 mégapixels et un appareil photo frontal de 32 mégapixels, le Moto G40 Fusion sera équipé d’un objectif principal sur ses caméras arrière de 64 MP et une caméra selfie 16 MP.

Le reste des spécifications sera le même dans les deux modèles, avec un Écran de 6,78 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, quelque chose qui atteint de plus en plus de terminaux de milieu de gamme, un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, deux versions de 4 et 6 Go de RAM et deux options de stockage interne de 64 et 128 Go.

Dans la partie photographique, chacun des capteurs principaux sera accompagné d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels et au niveau de l’autonomie, les deux auront une grosse batterie de 6,0000 mAh.

Motorola Moto G20

D’autre part, le célèbre pronostiqueur Abhishek Yadav a partagé sur son compte Twitter, en plus des informations sur le Moto G60, la première fuite rend d’un autre modèle qui sera situé entre le Moto G30 et le Moto G10, le Motorola Moto G20.

D’après ce que l’on peut voir dans ces images filtrées, nous sommes face à un terminal avec une partie avant affranchie par un encoche de type goutte où votre caméra avant sera située et une partie arrière avec un module rectangulaire à quatre chambres situé dans le coin supérieur gauche et le lecteur d’empreintes digitales classique situé au centre du logo du fabricant.

