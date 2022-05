Les motivations du suspect du tir à Buffalo viennent de la politique républicaine

Une communauté de Buffalo New York a été secouée par une tragédie après qu’un homme armé est entré dans un supermarché Tops local et a ouvert le feu sur les personnes à l’intérieur.

Maintenant, avec une enquête en cours et un procès qui doit avoir lieu, il reste de nombreuses questions auxquelles répondre.

Comment des choses comme celle-ci se produisent-elles autant dans ce pays, et comment pouvons-nous empêcher de telles tragédies à l’avenir ?

Le tireur présumé de Buffalo croyait qu’il aidait à empêcher les Américains blancs d’être «remplacés».

Le raisonnement tordu qui a conduit Peyton Gendron à se lancer dans une fusillade qui aurait fait 10 morts et trois blessés dans un supermarché Tops à Buffalo, New York, commence par l’idée que les Blancs sont intentionnellement « remplacés » par un complot international.

Gendron a écrit que même si le peuple juif faisait partie de ce « problème », il pouvait attendre, alors que « les substituts de fertilité élevés vont nous détruire maintenant, c’est une question de survie que nous les détruisons d’abord ».

Comme en témoignent le choix du lieu ciblé et ses intentions déclarées dans le manifeste, Gendron semble croire que ces « substituts de haute fécondité » sont des Noirs.

Mais Gendron n’est pas un loup solitaire agissant sur une théorie du complot marginale.

Payton Gendron a probablement été influencé par la « théorie du remplacement » qui a fait son chemin dans la politique dominante.

Pour aller au fond du problème et comprendre d’où Gendron tient ces pensées cruellesous n’avez pas besoin de regarder trop à droite.

Tucker Carlson est l’un des orateurs les plus influents de la droite politique. Son émission est l’émission la plus regardée sur la télévision par câble. Et qu’est-ce que Tucker Carlson et un tireur domestique présumé de 18 ans ont en commun ?

Une fixation sur la théorie du remplacement.

L’alarmisme est très courant dans la politique de droite ces dernières années et l’un des sujets préférés de Carlson est l’avenir d’une minorité blanche en Amérique.

Carlson a généralement défendu et doublé sa position en disant qu’il s’agit en fait de protéger «l’électorat actuel» de l’ajout de «nouvelles personnes», dont les votes serviraient à diluer le pouvoir politique actuel des Américains.

Vous savez, tout comme ce que les racistes croyaient arriverait lorsque les Noirs auraient finalement obtenu le droit de vote.

La vérité est que les personnes qui font écho aux arguments de Carlson essaient de déguiser un fait neutre, fondamental et naturel des changements démographiques et de la croissance démographique comme une vaste conspiration visant à faire des Blancs une minorité opprimée.

Il est douloureusement facile de voir comment ce processus de réflexion arrive à la conclusion logique que Peyton Gendron a trouvée le samedi 14 mai 2022.

Si vous êtes une personne blanche qui croit vraiment qu’il existe une conspiration pour remplacer et, éventuellement, opprimer les blancs par des non-blancs, alors l’animosité envers les non-blancs est inévitable.

D’éminents politiciens républicains adoptent également la «théorie du grand remplacement».

En 2021, la représentante Elise Stefanik a été critiquée pour des publicités payantes sur Facebook dans lesquelles elle insinuait que les démocrates utilisaient des immigrants pour « remplacer » les électeurs républicains.

« Les démocrates radicaux planifient leur action la plus agressive à ce jour : une INSURRECTION ÉLECTORALE PERMANENTE », dit une publicité payée par la campagne de Stefanik.

La représentante américaine Marjorie Taylor Greene a répandu une idéologie similaire.

Donc, certains peuvent ignorer quand Tucker Carlson dit quelque chose de fou à propos de complots pour remplacer les Blancs, mais il est difficile d’ignorer quand un vrai représentant partage des vidéos qui disent des choses comme, « [an] Une alliance impie de gauchistes, de capitalistes et de suprémacistes sionistes a comploté pour promouvoir l’immigration et le métissage, dans le but délibéré de nous faire disparaître dans nos propres patries.

L’idéologie ignore le fait que le chemin des immigrants pour obtenir le droit de vote aux États-Unis est long et ardu. Au lieu de cela, il existe pour promouvoir une rhétorique discriminatoire qui favorise les électeurs blancs.

Josh Mandel, un politicien républicain de l’Ohio qui a perdu sa candidature au Sénat en 2022, a également adopté la « grande théorie du remplacement ».

« Il s’agit de changer le visage de l’Amérique, au sens figuré et au sens propre. Ils essaient de changer notre culture, de changer notre démographie et de changer notre électorat. Tout est question de pouvoir », a-t-il déclaré à Breitbart en octobre 2021.

L’idée que l’Amérique change « littéralement » de visage, comme le déclare explicitement Mandel, suppose à tort que l’Amérique n’a jamais eu qu’un seul visage pour commencer.

Au lieu de s’attendre aux formes nombreuses et variées des identités américaines, ces politiciens insinuent que les électeurs blancs doivent être protégés par-dessus tout.

Et, si vous doutez que ce soit ce qu’ils entendent dire par leur message, ne cherchez pas plus loin que le manifeste de Peyton Gendron.

Dan O'Reilly est un écrivain qui couvre l'actualité, la politique et la justice sociale.