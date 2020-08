Les moteurs à aspiration naturelle chez Porsche vont-ils continuer? Vraisemblablement

… Ils auront très probablement une sorte d’assistance électrique. Il ne sera plus possible de garder les moteurs atmosphériques «purs» plus longtemps, pas avec les normes d’émissions qui se resserrent d’année en année. Mais Porsche est «très motivé» pour conserver les moteurs à aspiration naturelle dans le catalogue, même à l’aide d’électrons.

C’est ce que l’on peut déduire des propos de Frank-Steffen Walliser, directeur des voitures de sport chez le constructeur allemand, dans ses déclarations à Autocar:

«Le couple à basse vitesse du moteur électrique et la vitesse élevée d’un moteur à aspiration naturelle s’accordent parfaitement. Cela pourrait aider le moteur atmosphérique à survivre.

Comme tant d’autres, ces dernières années, nous avons vu Porsche investir massivement dans l’électrification. D’abord avec les hybrides brancher, culminant avec les puissants Panamera et Cayenne Turbo S E-Hybrid; et, plus récemment, avec le lancement de son premier électrique, le Taycan.

Cela ne signifie toutefois pas que les moteurs à combustion interne ont été oubliés et, en particulier, les moteurs à aspiration naturelle.

L’année dernière, nous avons vu Porsche dévoiler la 718 Cayman GT4 et la 718 Spyder qui ont apporté avec elles un boxer à aspiration naturelle à six cylindres sans précédent et glorieux d’une capacité de 4,0 litres. Moteur qui a également trouvé sa place, déjà cette année, dans les versions GTS de la paire de 718, Cayman et Boxster.

Il semble y avoir de la vie pour le moteur atmosphérique, même dans les prochaines variantes GT3 et GT3 RS de la génération 992 de son sport le plus emblématique, la 911, qui après des doutes resterait fidèle au «vieux» moteur atmosphérique, semble maintenant dissipée.

Au moins pour les prochaines années, les moteurs à aspiration naturelle continueront de faire partie de Porsche. Selon Frank-Steffen Walliser, ils devraient rester présents pendant la prochaine décennie, même s’ils ne peuvent éviter d’être partiellement électrifiés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂