"les morts qui marchent": Le retour de Rick Grimes attendu en 2021

Les fans de « The Walking Dead » attendent cette nouvelle depuis deux ans. On dirait qu’il va y avoir des retrouvailles avec Rick Grimes en 2021 – sur grand écran!

Du moins, c’est ce que la réalisatrice Rosemary Rodriguez a suggéré sur Twitter. Le cinéaste a tourné trois épisodes de « The Walking Dead » dans le passé et connaît très bien le sujet. Le compte Twitter officiel de « The Walking Dead » a récemment demandé ce que les adeptes attendaient le plus avec impatience en 2021. Rodriguez a rapidement répondu en disant: « Rick Grimes sur grand écran! »

Bien sûr, Rosemary Rodriguez n’est – pour le moment – pas impliquée dans les films sur Rick Grimes, mais elle peut avoir plus d’informations à ce sujet que les fans. Cependant, le poste de réalisateur des films est toujours vacant. Qui sait, peut-être qu’elle fera le travail? Si le premier film commence réellement en 2021, la charge concentrée de « The Walking Dead » nous attend.

Les six épisodes supplémentaires de la saison 10 seront également diffusés. De plus, la première moitié de la onzième et dernière saison de « The Walking Dead » se déroulera à partir d’octobre 2021. Et puis l’année suivante commence la nouvelle série « Tales of the Walking Dead », dans laquelle des histoires individuelles sont racontées – y compris des croisements.