"les morts qui marchent"-Film: Andrew Lincoln prévoit de tourner début 2021

Pendant longtemps, il était resté silencieux sur les films prévus « The Walking Dead », maintenant il y a enfin des nouvelles! Dans une récente interview, l’acteur de Rick Grimes, Andrew Lincoln, est optimiste quant au fait que le tournage du premier film peut commencer dans un proche avenir.

En fait, le premier film « The Walking Dead » aurait dû être tourné il y a longtemps, selon un récent rapport d’ABC News. Mais la pandémie corona signifiait que la production devait être reportée encore et encore. L’acteur Andrew Lincoln, cependant, espère que les choses pourront enfin commencer bientôt.

« On a l’impression qu’il y a une certaine nuance de positivité. La cavalerie vient avec les vaccins », a déclaré Lincoln à ABC News. Il estime que le tournage peut alors commencer au printemps 2021.

Détails sur la trilogie du film Rick Grimes

Andrew Lincoln a joué le personnage de Rick Grimes dans la série télévisée à succès « The Walking Dead » jusqu’à ce qu’il le quitte lors de la neuvième saison en 2018. Peu de temps après, le directeur du contenu de l’univers « The Walking Dead », Scott Gimple, a annoncé qu’une trilogie de films était prévue qui se concentrerait sur le sort de Rick Grimes après sa sortie de la série mère. De plus, force est de constater que les événements de la série dérivée « The Walking Dead: The World Beyond » devraient finalement conduire directement à l’intrigue du premier film de Rick Grimes.

En attente de la date de début

On ne sait pas encore exactement quand le film débarquera dans les salles. Cependant, si le tournage devait réellement commencer au début de 2021, la sortie en salles pourrait être prévue en 2022 – la même année où la série télévisée mère se terminera avec sa dernière saison 11.