Les «morts» les plus célèbres de Google en 2020: adieu aux applications et aux services

Google a tué plusieurs applications en 2020. En avez-vous utilisé certaines?

Google possède certains des services les plus importants au monde tels que Gmail, YouTube ou Google Maps. Alors que tout ce que Google fait n’est pas de l’or et même la grande entreprise G fait ses erreurs.

Google est une entreprise et comme toute entreprise, son objectif est de gagner de l’argent, ne nous rend pas heureux. Si l’un de vos services n’est pas rentable, fermez-le, c’est clair. Pour cette raison, son cimetière regorge d’applications et de services qui, honnêtement, étaient assez intéressants.

2020 n’a pas été une exception et nous avons dit adieu aux excellents services et applications qui nous accompagnent depuis quelques années. Parmi ces applications que nous allons mentionner ci-dessous … Combien en avez-vous utilisé?

Google Play Musique

Peut-être l’une des plus grosses pertes de ce 2020. Eh bien, ce que Google a réellement fait est d’envoyer tous les utilisateurs de cette application sur YouTube Music, qui est plus ou moins le même service, donc la perte n’a pas été très traumatisante non plus.

L’application de musique populaire qui était l’un des principaux rivaux de Spotify et Apple Music est décédée. Ce n’est pas que Google Play Musique n’était pas rentable **, mais YouTube l’a directement cannibalisé. Et presque tant mieux, que nous sommes favorables à ce que tout soit concentré sur une seule application et non sur plusieurs.

Google Shoelace

Qu’est-ce que Google Shoelace? À la mi-2019, Google a lancé Shoelace, un réseau social qui ne fonctionnait qu’à New York et qui a servi à rassembler des personnes partageant nos mêmes intérêts.

Pourquoi Google a-t-il fermé ce réseau social en un an seulement? Eh bien, la situation sanitaire dans le monde est assez compliquée, alors Google a pensé que que rassembler des inconnus n’était pas une chose très appropriée de nos jours. Nous sommes totalement d’accord.

Shoelace reviendra-t-il dans le futur? On ne sait jamais, mais on en doute.

Extension de mot de passe Google

Sur Internet, nous avons une multitude de comptes et de mots de passe. Parfois, se souvenir de tous est très compliqué et les avoir tous écrits sur papier n’est pas la chose la plus confortable à faire. Il est également vrai que de nombreux utilisateurs utilisent des mots de passe très faibles qui mettent leur sécurité en danger.

Cette extension Google nous a permis de vérifier que les mots de passe que nous utilisons dans le navigateur Chrome étaient bien n’ont pas été filtrés ou exposés, quelque chose de vraiment nécessaire pour l’époque.

Cet outil utile a disparu car cette fonction il est maintenant intégré dans le navigateur Chrome lui-même il est donc «idiot» de le maintenir en vie.

Contacts de confiance

Tous les services Google ne sont pas de bonnes idées. Trusted Contacts était quelque chose d’assez difficile à comprendre et normal qu’il ait été intégré dans d’autres applications Google telles que Maps.

Que faisait? Nous avons sélectionné quelques contacts de notre choix et / ou de confiance et auprès desquels nous pourrions demander leur localisation. Dans le cas où ils ne les enverraient pas, Google nous les enverrait.

Comme nous le disons, ce service est passé vraiment inaperçu, même s’il est aujourd’hui intégré aux téléphones Pixel.. Pour les quelques utilisateurs qui l’ont utilisé, Google les a référés à Google Maps et à sa fonction de partage de position.

