Les montres intelligentes Bugatti arriveront en octobre 2021, les prix commenceront autour de Rs 80000

Le fabricant français d’hypercars Bugatti lancera de nouveaux appareils portables pour ses clients en octobre 2021. Créée par VIITA et Bugatti, la smartwatch est capable de suivre la variabilité de la fréquence cardiaque, le suivi GPS, les mesures d’oxygène sanguin et l’accélération. Le prix de départ de la montre qui peut être achetée chez Kickstarter est de 899 EUR (environ 79 484 Rs). La montre sera disponible en trois versions nommées d’après les voitures Bugatti. Il s’agit de la Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, de la Bugatti Ceramique Edition One Le Noire et de la Bugatti Ceramique Edition One Divo.

Les temps au tour et les accélérations peuvent également être suivis à l’aide du capteur GPS présent dans la smartwatch. En plus de suivre toutes les activités, la smartwatch suit également les habitudes de sommeil de l’utilisateur.

En plus de suivre la santé, le nouveau portable Bugatti fournit également des suggestions aux utilisateurs pour soutenir la récupération cardiovasculaire et l’entraînement physique. La montre calcule l’âge biologique du porteur. Il peut également suivre la VO2 Max et les niveaux de stress.

Une lunette unique – qui prend 20 jours pour être fabriquée – peut également être fixée avec les vêtements portables Bugatti Ceramique édition.

La montre sera disponible dans un coffret spécial en bois durable et cuir vegan, arborant une calandre en fer à cheval Bugatti. Ces montres auront une garantie de cinq ans.

Le logiciel des smartwatches Bugatti a été développé par VIITA. Il existe une option pour choisir jusqu’à 10 cadrans de montre. Le portable a une « interface minimaliste », avec la possibilité d’avoir également un affichage permanent. Cependant, ni Apple Health ni Google Health ne seront disponibles avec ces montres.

