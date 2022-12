Disney+

La deuxième partie de Los Montaner, la série Disney+, est arrivée, et nous avons vu le moment où la famille a découvert un nouveau membre : Apolo, fils de Mau.

©Disney+Les Montaner : quand est né Apolo, le fils de Mau.

Dès ce mercredi 28 décembre, les fans de Les Montaniers vous pouvez profiter des cinq derniers épisodes de votre série sur le service de streaming Disney+. Une fois de plus, le public a été témoin des moments les plus intimes de la famille d’artistes et d’influenceurs, comme l’annonce de la paternité de wow et son épouse Sarah Escobar. L’enfant est déjà né et a été présenté dans la société. Quand c’était?

Dans les premiers épisodes, les membres de cette famille bien-aimée ont ouvert leurs portes aux téléspectateurs, qui ont découvert tous les défis que chacun des membres traverse alors qu’ils cherchent à maintenir l’harmonie entre leur vie privée et leur carrière professionnelle. Dans ce qui a été montré, le style de vie qu’ils mènent est observé, ainsi que les performances musicales, les interviews et les images totalement inédites.

Dans la deuxième partie qui venait Disney+il y a eu des moments plus spéciaux dans la vie des membres de la famille, comme la fin de la cérémonie de mariage, la célébration et la lune de miel de Ricky et Stef, l’arrivée d’Índigo -la première fille de Camilo et Evaluna-. De plus, la nouvelle d’un nouveau Montaner en route a été vue, le premier bébé de Mau et Sara.

+Quelle est la date de naissance d’Apollon ?

Apolo Montaner, fils de Mau et Sara, est né le 5 octobre de cette année et tous deux l’ont célébré avec une publication sur leurs réseaux sociaux. Ils ont révélé la nouvelle via leurs profils Instagram officiels, où ils ont reçu des milliers de likes en quelques minutes. Ricardo Montaner a écrit: « Mon amour ». Pour sa part, Ricky et Stefi Roitman a commenté : « Quand ils m’ont demandé… ils sont très silencieux, que faisaient-ils ? »dit le musicien. L’actrice a célébré: « Mon filleul. Notre bien-aimé. Je t’aime. Je t’aime de tout mon cœur ».

L’histoire d’amour de Mau et Sara Cela a commencé il y a près d’une décennie, après leur rencontre sur les réseaux sociaux en 2013. Au début, ils étaient de grands amis, mais au fil du temps, leur amour a grandi jusqu’à ce qu’ils deviennent des petits amis. Enfin, en février 2018, ils se sont mariés lors d’une cérémonie au Mexique. Désormais, ils vivent en famille avec leur fils Apolo et dans la série Les Montaniers nous pouvons voir le moment exact où ils apprennent son arrivée.

