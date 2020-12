Les Monstars ne reviendront pas dans Space Jam 2: un nouvel héritage dit LeBron James

Nous avons de nouveaux détails sur Space Jam: A New Legacy de la star LeBron James. La superstar de la NBA prend le relais aux côtés des Looney Tunes dans le suivi du film de 1996, dans lequel Michael Jordan jouait un match de basket contre les Monstars. Cependant, James révèle que les Monstars ne feront pas partie du jeu cette fois-ci. Et il dit aussi que ce n’est pas une suite.

James Lebron était récemment un invité sur Road Trippin ‘ et le sujet de Space Jam 2 est venu. James a partagé quelques détails, bien qu’il joue toujours des choses près de la poitrine à ce stade. Tout d’abord, il a tenu à ne pas l’étiqueter comme une suite, tout en confirmant qu’il y aura bien un match de basket avec une compétition unique.

Fait intéressant, LeBron James est catégorique sur le fait de distinguer cela comme sa propre chose et non comme une suite. Quant à la compétition qui remplacera les Monstars, James se tait pour l’instant. Bien qu’il ait révélé qu’il considérait cela comme un film sur le fait d’être parent.

Ils ont un nom différent. Je ne donnerai pas le nom. Mais c’est plus un film de famille. C’est un film parental entre moi et mon fils, et j’essaie d’exiger de mon fils qu’il fasse quelque chose parce que j’ai appris de cette façon en grandissant. Demandez à mon fils de jouer au basket. «C’est ce que tu vas faire, c’est comme ça que tu vas le faire. Et moi, en tant que parent, je n’écoute pas mon fils et je ne crois pas en ce que mon fils fait vraiment. C’est un tacle entre moi en tant que parent et en soutenant mon fils, et mon fils s’éteignant à un moment donné et moi essayant de regagner cette confiance tout au long du film. Avec le grand Bugs Bunny, et Lola, et Taz et Tweety. Tous. »