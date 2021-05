Les moines bouddhistes peuvent-ils se marier? Pourquoi le Karmapa Lama est poursuivi pour pension alimentaire

Un fonctionnaire de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que le Karmapa Lama, l’un des héritiers potentiels du Dalaï Lama – peut être poursuivi pour pension alimentaire pour époux et enfant par une femme qui prétend avoir été dans une «relation conjugale» avec le Moine bouddhiste.

Ogyen Trinley Dorje – connu de ses millions d’adeptes sous le nom de Sa Sainteté, le 17e Gyalwang Karmapa, ou simplement le Karmapa Lama – aurait engendré un enfant avec la femme en 2017.

Vikki Hui Xin Han affirme qu’elle et Dorjé étaient dans une relation conjugale qui était essentiellement un mariage, ou aussi proche d’un mariage que possible étant donné les obligations bouddhistes de Dorje.

L’affaire, qui sera entendue en Colombie-Britannique, au Canada, repose sur un nouveau motif juridique qui remet en question la définition du mariage dans le contexte des lois sur la pension alimentaire pour époux, et pourrait créer un précédent intéressant sur ce qui constitue une «relation semblable au mariage».

Les moines bouddhistes peuvent-ils se marier?

Bien que les règles varient selon les communautés monastiques, les moines bouddhistes ne se marient généralement pas.

Comme on attend des moines qu’ils se consacrent entièrement à la voie de Bouddha vers l’illumination, la plupart prennent des vœux de célibat et renoncent à leurs liens familiaux, à l’exception des obligations envers leurs propres parents.

Dans le pays d’origine de Dorje, le Tibet, il existe des lignées bouddhiques non célibataires qui permettent le mariage, mais celles-ci sont rares.

L’incapacité de Dorje à se marier semble avoir alimenté la décision de Han de plaider en faveur d’une pension alimentaire pour époux.

Elwood reconnaît que l’état changeant des relations dans le monde moderne peut rendre le couplage virtuel de Dorje et Han plus crédible.

Mais il dit: «Presque tous les facteurs traditionnels sont absents» de leur relation.

Selon lui, les tribunaux définissent le droit à une pension alimentaire pour époux autour de 22 facteurs, notamment «le logement, le comportement sexuel, les services à l’intérieur du mariage, les activités sociales et sociétales, le soutien économique et les enfants».

La demande de Han échoue sur chacun de ces points car le couple n’a jamais vécu ensemble, ils n’ont jamais eu de relations sexuelles consensuelles, ils n’ont jamais eu l’intention d’avoir un enfant, personne à l’exception de la mère de Han n’était au courant de leur relation et ils ne se sont jamais aidés dans les tâches ménagères.

Elwood dit que le tribunal pourrait s’intéresser à l’offre de soutien financier de Dorje.

«Un juge de première instance peut conclure, d’après les faits allégués par Mme Han, que les parties s’aimaient et auraient vécu ensemble, mais n’ont pas pu le faire en raison des devoirs religieux et du mode de vie nomade de M. Dorje», a ajouté Elwood.

Pourquoi le Karmapa Lama est-il poursuivi pour pension alimentaire pour époux si lui et Han ne se sont jamais mariés?

Vikki Hui Xin Han affirme n’avoir rencontré Dorje que quatre fois, mais s’engager dans une relation qu’elle a assimilée à un mariage.

Han a commencé une résidence de trois ans dans un monastère américain en 2016 après avoir rencontré Dorje deux ans plus tôt et avoir été inspiré pour devenir religieuse.

Han affirme que Dorje l’a agressée sexuellement au monastère de New York en 2017 et dit qu’elle est tombée enceinte après cette rencontre.

Han affirme que ce qui a commencé comme une relation non consensuelle a ensuite «évolué vers une relation aimante et affectueuse».

«M. Dorje a initialement nié toute responsabilité; cependant, il a fourni à Mme Han son adresse e-mail et un numéro de téléphone portable, et, selon Mme Han, a dit qu’il« préparerait de l’argent »pour elle», a déclaré Bruce Elwood, le Suprême. Fonctionnaire de la Cour qui a accueilli la demande de Han.

Le couple a communiqué par SMS avec Dorje, qui aurait envoyé de l’argent à Han à au moins deux reprises.

Dans les mois qui ont précédé la naissance de l’enfant en juin 2018, Han affirme que Dorje lui a transféré 420000 dollars américains et 350000 dollars canadiens, y compris de l’argent pour une maison et une alliance.

Plus tard, il aurait dit à Han: « Prendre soin d’elle et tu es mon devoir pour la vie. »

Dorje et Han ont perdu contact en janvier 2019 et Han a intenté une action, initialement pour une pension alimentaire pour enfants, en juin suivant avant de demander plus tard une pension alimentaire pour époux.

Han n’est pas la seule femme à affirmer avoir été agressée sexuellement par le Karmapa Lama.

En octobre 2020, une femme nommée Jane Huang a raconté sa propre histoire.

«Méfiez-vous des lamas tibétains, en particulier des lamas renommés, car leurs vrais visages sont terriblement laids. elle a écrit dans la description d’une vidéo qu’elle a publiée sur YouTube. « Ils utilisent les enseignements du Bouddha Dharma ou du Tantra comme excuses pour satisfaire leurs désirs, abusant de la conscience et de la dévotion des disciples. Dzongsar Khyentse est simplement un hypocrite et je continuerai à divulguer ses histoires invisibles / non racontées à l’avenir. »

Elle a été rejointe dans la vidéo par une autre femme nommée Wu Hang Yee, qui a dit qu’elle se levait « pour dire Moi aussi pour soutenir Jane Huang pour dénoncer le mauvais comportement de Karmapa Ogyen Trinley Dorje ».

Dorje est un successeur potentiel du Dalaï Lama.

Dorje est l’un des deux prétendants au titre de Karmapa Lama, une controverse qui a créé des divisions parmi leurs partisans bouddhistes.

Dorjé est considéré comme un héritier potentiel du Dalaï Lama, ce qui pourrait faire de lui le 15e chef spirituel du bouddhisme tibétain.

Cependant, la question controversée de savoir qui succédera au Dalaï Lama actuel n’a pas de réponse concluante.

Le gouvernement athée chinois a exprimé son intention de choisir le prochain Dalaï Lama, déclarant que 92 bouddhas vivants réincarnés avaient été identifiés et approuvés pour le règne.

Pendant ce temps, beaucoup soutiennent que le jugement sur qui a été réincarné en tant que prochain Dalaï Lama devrait reposer sur l’autorité du peuple tibétain et des dirigeants bouddhistes.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.