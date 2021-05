Les mods pornos NSFW de Resident Evil Village vont vous effrayer

Maintenant que Resident Evil Village est dans le monde depuis quelques jours, les moddeurs travaillent terriblement vite pour publier des versions terrifiantes et uniques du jeu .

Peu de temps après que la démo gratuite soit disponible sur PC, les moddeurs avaient déjà mis Thomas the Tank Engine sur la très grande Lady Dimitrescu parce que, eh bien, pourquoi pas?

Vous vous souvenez de Barney, le dinosaure violet amical préféré de l’époque? Ouais, eh bien, il est de retour et dans un mod, il remplace tous les ennemis du château – c’est vraiment terrifiant.

Et si ce n’était pas déjà assez horrible, un autre mod montre le visage de Chris Redfield sur le corps d’un nouveau-né.

Avec des dizaines de mods déjà sortis – et avec d’autres, vraisemblablement, encore à venir – les joueurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions à leur sujet.

N’oublions pas que Village n’a été lancé que vendredi dernier et, comme toujours, les moddeurs continueront à faire les choses les plus difficiles et à bien les faire pour démarrer.