Les modèles Galaxy S22 ne sont presque jamais équipés de puces AMD – plus avec Snapdragon 898

PICCOLIO P22 - polo Joy pour femme Noir - Taille S

Plus tendance que jamais, le polo Joy pour femme de la marque Piccolio délaisse le côté sportif des modèles traditionnels et affiche un design ultra moderne avec sa coupe ajustée qui épouse à la perfection les courbes pour une silhouette féminine des plus irrésistibles. Il est conçu à partir d’un tissu de qualité, doux et léger, afin de garantir un confort de port à la hauteur de vos attentes. Pour un confort optimal, son col est équipé d’une bande de propreté réalisé dans la même matière. Ses coutures d’épaules sont renforcées, elles ne risqueront donc pas de s’étirer ou de se déformer. La patte de boutonnage à 3 boutons vous permettra de le mettre et de l’enlever facilement, sans perte de temps. Pour le plus grand plaisir des femmes, le polo Joy Piccolio se décline en plusieurs coloris. Si vous cherchez un modèle habillé d’une couleur classique qui se combine parfaitement avec toutes les autres teintes, les polos blanc, noir, et bleu foncé sont ceux qu’il vous faut. Si, au contraire, vous avez envie d’ajouter une touche joyeuse et colorée à votre look, vous pouvez miser sur le rouge, le bleu saphir, le bleu clair, l’orange ou le violet. • coupe ajustée avec coutures latérales • col et manches en côtes 1:1 • patte de boutonnage étroite 3 boutons • bande de propreté col dans la même matière • coutures d’épaules renforcées • étiquette détachable • Grammage : 170 g/m²