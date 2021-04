Les mobiles les plus résistants que vous puissiez acheter aujourd’hui

Les mobiles résistants que nous achèterions chez 45Secondes.fr

Avoir un mobile résistant est une idée à laquelle certaines personnes ont réfléchi plus d’une fois, depuis ont beaucoup plus de protection que les mobiles que nous avons l’habitude de voir et d’acheter. Après la recherche que nous avons effectuée, nous sommes en mesure de vous recommander les meilleurs mobiles résistants que vous pouvez acheter actuellement.

Les mobiles résistants présentent certaines différences avec les smartphones normaux, notamment en termes de conception et de performances, cependant, ils sont capables de fournir certaines fonctionnalités qu’un smartphone traditionnel ne pourrait pas. De plus, il leur est beaucoup plus difficile de se casser lorsqu’ils subissent des chutes et des rayures et lorsqu’ils sont exposés à des conditions extrêmes.

Top des meilleurs mobiles résistants que vous pouvez acheter

Les mobiles résistants les plus avancés, ceux que vous pouvez utiliser sans crainte de chutes ou de chocs, offrent également de bonnes spécifications techniques en termes d’écran, de processeur, d’appareils photo et de batterie. Voici notre sélection:

DOOGEE S59 Pro

OUKITEL WP8 Pro

Blackview BV6300

Blackview BV9700 Pro

Armure d’Ulefone 10

DOOGEE S96 Pro

OUKITEL WP5

Blackview BV9900

DOOGEE S59 Pro

Un appareil assez bon marché, avec des fonctionnalités suffisantes et Protection IP68 et support militaire MIL-STD-810G pour garantir que l’appareil ne subit aucun dommage. Le rompre sera une mission très difficile, qui, après tout, est ce dont il s’agit. Montez un total de quatre objectifs sur la caméra arrière capables de prendre les meilleures photos dans les moments les plus extrêmes.

OUKITEL WP8 Pro

Un smartphone robuste avec beaucoup de batterie, un design sans cadre et des spécifications qui ils n’ont rien à envier aux terminaux milieu de gamme normaux, mettant en évidence sa batterie de 5000 mAh et 4 Go de RAM. Le modèle que nous avons le plus aimé, en métal aéronautique et certifié IP68 et MIL-STD-810G.

Blackview BV6300

La conception de cet appareil est l’une des meilleures que nous ayons vues dans les appareils robustes, et à côté d’elle est assez compact avec un écran de seulement 5,7 pouces, fait un choix très intéressant. Il est de couleur noire, mais il existe plusieurs versions avec des détails en vert, noir ou orange qui donneront à l’appareil une touche différenciante en termes de design.

Blackview BV9700 Pro

L’une des options les plus intéressantes, avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne et un MediaTek Helio P70 courir à l’intérieur. En outre, il comprend la prise en charge d’une caméra de vision nocturne externe, ainsi qu’un moniteur de fréquence cardiaque et un compteur de qualité de l’air, capables de détecter les composés organiques volatils qui peuvent nuire à la santé.

Armure d’Ulefone 10

L’un des mobiles les plus résistants du moment est le Ulefone Armor 10, avec un processeur MediaTek Dimensity 800 avec modem 5G intégré. Avoir résistance IP68 / IP69K, étant un mobile complètement étanche. De plus, il possède une couverture qui résiste avec solvabilité aux chocs et aux chutes.

Si vous comptez l’utiliser pour de longues excursions, ce sera bien pour vous d’utiliser ce mobile, car il a un Grande batterie de 5800 mAh et il prend en charge la charge sans fil.

DOOGEE S96 Pro

Le DOOGEE S96 Pro est un autre bon terminal résistant grâce à une conception robuste qui vous permettra de l’utiliser sans crainte de chutes, de bosses ou de rayures. A la Certifications MIL-SPEC 810G, IP68 et IP69K, et est capable de travailler entre -55 ° C et 70 ° sans s’endommager.

La résistance n’est pas en contradiction avec de bonnes performances car ce modèle équipe Processeur MediaTek Helio G90, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une caméra arrière quadruple avec capteur principal de 48 MP et Capteur de vision nocturne 20 MP. Ce DOOGEE S96 Pro ne manque pas d’une bonne autonomie, avec un gigantesque batterie de 6350 mAh avec charge rapide de 24 W.

OUKITEL WP5

Dans le catalogue Oukitel, nous trouvons également cet Oukitel WP5 complet, avec un prix plus qu’intéressant. Il a un design ultra résistant, avec des bords renforcés et capable de résister à des chutes de 1,5 mètre de hauteur, et à des températures élevées et basses. Son écran de 5,5 pouces est protégé par Corning Gorilla Glass et a un très large Batterie de 8 000 mAh, ce qui allonge sa durée de vie de plusieurs jours.

Blackview BV9900

Vous pouvez également opter pour le Blackview BV9900, avec étanchéité, résistance à la poussière et aux chutes, et capable de survivre à des températures plus basses. à -15 ° en activant le mode IceMode. Le processeur Helio P90 lui donne vie, il dispose même d’une caméra sous-marine et son écran de 5,84 pouces est protégé par le verre Corning Gorilla Glass 5. De plus, sa batterie est de 4380 mAh et il a support de charge sans fil.

