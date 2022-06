Les mobiles Android les plus puissants de mai dernier selon AnTuTu

Partager

AnTuTu a publié la liste des mobiles les plus puissants du moment : ce sont les modèles gagnants.

Comme d’habitude après avoir atteint la fin de chaque mois, les habitants d’AnTuTu ont publié leur liste particulière formée par le les téléphones les plus puissants que l’on puisse trouver actuellement sur le marché.

La liste se compose d’un total de dix appareils haut de gamme, tous en vente en Chine durant ce dernier mois de mai. Dans les prochains jours, la marque publiera la liste des modèles les plus puissants vendus dans le monde.

Les mobiles « gaming » sont fabriqués avec le haut de mai d’AnTuTu

Nous n’avons pas trouvé trop de surprises dans la liste du mois dernier : encore une fois, le smartphones pour joueurs Ils ont réussi à capter le top 3 des mobiles les plus puissants. De tous, le Blackshark 5 Pro avec votre processeur Snapdragon 8 Gen 1 C’est celui qui a réussi à offrir les meilleures performances dans les tests de AnTuTuatteignant un score moyen de 1048179 points dans sa version la plus extrême avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Juste derrière se trouve le Nubian RedMagic 7 Pro dans sa variante avec une caméra sous l’écran, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et, bien sûr, la même puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Juste derrière apparaît sur la scène le dernier opus du mobile « gaming » de Lenovo, le Lenovo Légion Y90qui partage un processeur et une mémoire avec le modèle Nubia susmentionné.

En quittant le top 3, nous commençons à trouver plus de variété – mais pas trop – en termes de processeurs. La vivant X80 Avec sa puce MediaTek Dimensity 9000, il s’est placé en quatrième position, dépassant même le vivo X80 Pro dans ses variantes avec les puces Dimensity 9000 et Snapdragon 8 Gen 1, respectivement en septième et neuvième position.

D’autres modèles tels que l’iQOO 9, l’iQOO 9 Pro ou le vivo X Note ont également réussi à se faufiler dans le classement, ainsi que le Motorola Edge X30tous avec un Snapdragon 8 Gen 1 à l’intérieur.

Une partie importante des modèles de classement ne sont pas vendus –pour l’instant– en dehors de la Chine, bien qu’il soit probable que leur disponibilité finira par s’étendre avec le temps. Dans les prochains jours, AnTuTu publiera la liste composée des modèles vendus dans le monde.

