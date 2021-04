Les Mitchells vs. The Machines surprend avec une nouvelle bande-annonce

Le dernier film des producteurs était censé Phil Lord et Chris Miller, qui a remporté un Oscar pour Spider-Man: dans le Spider-Verse, il s’appellerait Connected, mais après plusieurs retards, Sony a vendu les droits à Netflix et le film est revenu à son titre d’origine, Les Mitchells vs. Les machines.

Netflix a publié la dernière bande-annonce de The Mitchells vs. Les Machines mercredi matin, montrant aux téléspectateurs un regard plus approfondi sur l’intrigue du film lui-même. Bien sûr, la bande-annonce regorge également de superbes animations.

Les Mitchells vs. The Machines est écrit par Mike Rianda et Jeff Rowe, Lord et Miller sont producteurs. Le film s’appelait auparavant Connected lorsqu’il était en préparation chez Sony, mais le titre est revenu à son concept d’origine lorsque le projet est passé à Netflix.

« Nous sommes submergés par l’enthousiasme que Netflix a exprimé pour ce film avec cette acquisition et nous sommes reconnaissants à tout le monde chez Sony d’avoir réalisé un excellent film avec nous et d’avoir trouvé un excellent moyen de le présenter au public », ont déclaré Lord et Miller.

Les Mitchells vs. The Machines arrive sur Netflix le 30 avril.