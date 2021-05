Les Mitchells Vs. The Machines dépasse Thunder Force comme le film le plus populaire de Netflix en 2021

Entre le 30 avril et le 21 mai, vingt-deux jours se sont écoulés. Qu’il s’agisse de nouvelles sorties ou de films rencontrant une nouvelle popularité, de nombreux films ont prospéré sur la plate-forme Netflix. Au cours de ces vingt-deux derniers jours, des films comme La femme à la fenêtre à Homme mort à terre à Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe, sont restés flottants dans le top dix. Bien qu’aucun de ces films ne soit devenu aussi viral que le dernier hit animé de Netflix. En fait, on pourrait même soutenir qu’aucun film n’a jamais été aussi dominant que Les Mitchells Vs. les machines, qui vient de passer la comédie de super-héros Thunder Force en tant que nouveau film le plus populaire de Netflix en 2021.

Les Mitchells contre les machines, au moment d’écrire ces lignes, a maintenant passé ses vingt-deux premiers jours sur les 10 meilleurs classements de Netflix. Et bien que ce soit un exploit impressionnant que de nombreux autres films ont accompli depuis que la liste des 10 meilleurs a été établie pour la première fois en février 2020, il est prudent de dire qu’aucun film n’a été aussi affirmé pendant son règne de pouvoir sur la plate-forme de streaming.

Par exemple, prenons Famille Bigfoot, un autre film d’animation qui contrôlait facilement le Top 10 plus tôt cette année. Ce film a lancé sa course Netflix avec six jours consécutifs à la position n ° 1 sur les graphiques quotidiens, et à partir de là, il a enregistré 26 apparitions au total sur la liste.

Un autre exemple serait Thunder Force, qui a passé un total de 23 jours sur les charts et a réussi à accumuler 187 points pendant ce laps de temps. Lorsque le film est finalement tombé du Top 10 des classements, Thunder Force avait non seulement accumulé le 11e plus grand nombre de points jamais réalisés dans l’ère du Top 10, mais il avait engrangé plus de points que toute autre version de 2021.

Tout a changé la semaine dernière quand Les Mitchells contre les machines a porté son score à 209 points. contrairement à Thunder Force, Le dernier film d’animation de Netflix ne ralentit pas alors qu’il approche de son 23e jour dans le Top 10. À ce jour, Les Mitchells contre les machines n’est pas tombé en dessous de la troisième place sur les graphiques quotidiens. Dans quelques jours, il est probable que le film passe Hubie Halloween pour devenir officiellement l’un des dix films les plus populaires sur Netflix depuis l’établissement de la liste des 10 meilleurs.

Les 20 films les plus populaires actuels sur Netflix dans l’ère du Top 10 (selon le système de points de Netflix:

Un moi méprisable – 428 points

On peut être des héros – 420 points

Le grinch – 349 points

La vie secrète des animaux domestiques 2 – 318 points

Comment le Grinch a volé Noël – 299 points

Le film Angry Birds 2– 284 points

365 jours – 282 points

Les chroniques de Noël 2 – 241 points

Spenser confidentiel – 239 points

Hubie Halloween – 224 points

Les Mitchells contre les machines – 201 points

Thunder Force – 187 points

La mauvaise Missy – 187 points

Le Lorax – 186 points

Extraction – 182 points

L’ange est tombé – 182 points

La vieille garde – 179 points

Puissance du projet – 179 points

Oui D ay – 176 points

Grande famille de pieds – 171 points

À en juger par ces classements, il existe 3 autres versions 2021 qui incluent Thunder Force, Oui jour, et Famille Bigfoot. Bien que tous ces films aient eu des projections impressionnantes dans le Top 10 des classements, (Oui jour a passé neuf jours consécutifs à la première place, ce qui est un jalon que seuls cinq autres films ont atteint à l’époque), aucun d’entre eux n’a pu égaler ce que Les Mitchells contre les machines a fait au cours des 22 derniers jours. Le film a lancé sa course Netflix avec 14 jours consécutifs en position n ° 1 et c’est un exploit que deux autres films, Spenser confidentiel et Hubie Halloween, ont été en mesure d’accomplir. Depuis Les Mitchells vs Machines a passé 5 jours de plus à sa deuxième place, il n’a toujours pas encore chuté en dessous de la troisième position.

Donc en conclusion, non seulement Les Mitchells contre les machines la meilleure nouvelle version pour Netflix en 2021, mais il est très bien en cours pour être le top 10 le plus impressionnant jamais réalisé pour le service de streaming. Pendant que Spenser confidentiel a eu une plus longue séquence # 1 l’année dernière avec 18 jours consécutifs, ce film est sorti du Top 10 après 26 jours. Par conséquent, si Les Mitchells contre les machines peut tenir plus longtemps que cela, alors nous finirons par assister à une projection légendaire définitive qui n’a jamais été égalée par aucun autre film sur Netflix. Cette nouvelle provient de Forbes.

Cette nouvelle provient de Forbes.