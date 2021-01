Les Mitchells Vs. les machines: la dernière de l’équipe Spider-Verse passe directement à Netflix

The Mitchells vs The Machines de Phil Lord et Chris Miller saute les salles en faveur d’une sortie de Netflix. 2020 a présenté des défis uniques pour l’industrie du divertissement lorsqu’il s’agit de distribuer du nouveau matériel. Il y a près d’un an, les cinémas, ainsi que d’autres entreprises, fermaient leurs portes. Les nouveaux films ont eu le choix de retarder ou de suivre la voie du streaming pour sortir le contenu. Maintenant, nous sommes à peu près dans le même bateau, car plus de 60% des cinémas sont toujours fermés en Amérique du Nord.

Netflix a annoncé plus tôt dans la journée que Les Mitchells contre les machines fera ses débuts sur leur plateforme. Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph et d’autres jouent dans la comédie du réalisateur Mike Rianda, produite par Phil Lord et Christopher Miller. Le suivi de Lord et Miller Spider-Man: dans le Spider-Verse Il s’agit de la lutte d’une famille pour établir des relations alors que la technologie se développe dans le monde. Netflix n’a pas annoncé la date de sortie du prochain film d’animation, bien que la spéculation pointe vers une première en février pour arriver à temps pour la saison des Oscars 2021.

Phil Lord dit: « Enfin, le monde peut faire exploser ce paquet de joie dans ses globes oculaires! Merci Netflix d’avoir aimé cette chose autant que nous! » Il a également annoncé que le film avait pu revenir à son titre d’origine: Les Mitchells contre les machines. « Nous rapportons le titre original car nous sommes en 2021 et nous pouvons avoir de belles choses maintenant. » Pendant le développement du projet, il était connu sous le nom de Connecté. Vous pouvez lire une déclaration du Seigneur et Chris Miller au dessous de.

«Nous sommes submergés par l’enthousiasme que Netflix a exprimé pour ce film avec cette acquisition et nous sommes reconnaissants à tout le monde chez Sony d’avoir fait une superbe photo avec nous et d’avoir trouvé un moyen efficace de la présenter au public. Nous sommes vraiment fiers du film que nous sommes tous. fait ensemble, et nous comprenons que nos frais d’abonnement sont annulés à perpétuité dans le cadre de l’accord? Nous ne sommes pas des avocats, mais cela nous semble juste. «

Les Mitchells contre les machines Le réalisateur Mike Rianda est également ravi que le film soit enfin vu. « C’est un film très personnel sur ma famille très étrange. Je suis tellement reconnaissant à tous les artistes incroyables qui ont mis leur amour et leur passion dans ce projet pour en faire une réalité, et à tous ceux chez Sony qui ont cru en nous et ont participé conseil pour faire un autre type de film d’animation. » dit Rianda. Le réalisateur a continué à féliciter Netflix pour être « totalement en phase avec nous de manière créative » et pour être « tout aussi enthousiasmé par le film » qu’eux.

Mike Rianda a ajouté que Les Mitchells contre les machines a une « histoire originale avec un style visuel créatif dont nous sommes extrêmement fiers ». Rianda a également commenté le long voyage de sortie du film et devant les gens, déclarant: « Je peux prouver à mes amis que ce voyage de cinq ans n’était pas une illusion élaborée de ma part. » Espérons que la date de sortie du film sera bientôt annoncée. Vous pouvez vérifier Les Mitchells contre les machines annonce ci-dessus, grâce à le Twitter officiel du film Netflix Compte.

