Les Mitchells contre. the Machines est le plus grand film d’animation de Netflix à ce jour

Les Mitchells contre. Les machines est maintenant devenu le plus grand film d’animation Netflix sur le service de streaming. Netflix a déclaré que le film avait été visionné par 53 millions de foyers membres au cours de ses 28 premiers jours. Ces chiffres sont supérieurs aux 43 millions qui ont regardé Sur la Lune et les 38 millions qui ont regardé Les Willoughby dans le même délai.

Le film d’animation, qui vient de Sony Pictures Animation, est un grand succès auprès des critiques et du public et cela s’est traduit par son nombre de visionnages sur Netflix. Les Mitchells contre. les machines vient de l’esprit de Lord et Miller, qui ont livré plusieurs succès animés dont Spiderman : dans le Spiderverse, Le film Lego, et Nuageux avec une chance de boulettes de viande.

Le film est centré sur une famille dysfonctionnelle dont le voyage sur la route est écourté après qu’un smartphone a envahi le monde et a commencé à envoyer des robots kidnapper des humains. Il présente une distribution comique de stars comprenant Olivia Colman, Danny McBride, Maya Rudolph, Fred Armisen, Beck Bennett et Eric Andre. Il est réalisé par Michael Rianda qui prête également sa voix au film.

Dans d’autres nouvelles de visionnage de films de Netflix, la comédie de Kevin Hart Paternité sera regardé par 74 millions au cours de ses 28 premiers jours. Le streamer a également progressé dans celui de Zack Snyder Armée des morts à 75 millions, « contre 72 millions qu’il avait initialement prévu », selon Date limite. Armée des morts est désormais à égalité pour le huitième film le plus regardé sur Netflix avec Puissance du projet, le film sur les super pouvoirs de Jamie Foxx de 2020. Extraction reste le film le plus regardé sur le service avec 99 millions suivi de Boîte à oiseaux à 89 millions.

Dans le secteur de la télévision de Netflix, Dent sucrée a enregistré le plus grand nombre de vues pour toutes les émissions diffusées au deuxième trimestre avec 60 millions d’abonnés qui l’ont consultée. Une autre série fantastique, Ombre et os, est arrivé en deuxième position avec 55 millions de vues. La deuxième partie de Lupin a marqué 54 millions, ce qui n’est pas mieux que ses débuts mais des chiffres toujours solides.

Beaucoup regardent également les émissions de la compétition sur Netflix comme Trop chaud pour le manipuler a enregistré 29 millions de vues au cours de ses quatre premières semaines. Le cercle a recueilli 14 millions de vues en quatre semaines. Ces deux émissions ont été diffusées dans un format hebdomadaire au lieu du calendrier de diffusion typique pour lequel Netflix est connu. Selon The Hollywood Reporter, Netflix a également publié une déclaration concernant la mesure du streaming de Nielsen. La déclaration mentionne que « la mesure de l’utilisation de la télévision par le service de notation pour juin avait le streamer représentant 7% du temps d’écran aux États-Unis ».

« Considérant que nous sommes moins matures dans d’autres pays et que [the Nielsen figure] exclut les écrans mobiles (où nous pensons que notre part d’engagement est encore plus faible), nous sommes convaincus que nous avons une longue piste de croissance », lit-on dans la lettre aux actionnaires. « Au fur et à mesure que nous améliorons notre service, notre objectif est de continuer à augmenter notre part de temps d’écran aux États-Unis et dans le monde. »

À l’heure actuelle, Les Mitchells contre. Les machines est l’un des films les mieux notés de l’année, avec un score critique de 98% sur Rotten Tomatoes. Beaucoup considèrent ce film comme l’un des premiers candidats à l’Oscar du meilleur long métrage d’animation, un prix généralement remporté par Disney ou Pixar. Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets : Connecté, Netflix