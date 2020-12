Les mises à jour de Dragon Age 4 seront révélées lors des Game Awards

Les fans de Dragon Age ont soif de nouvelles informations Le loup effrayant se lève, le quatrième volet de la saga RPG. Heureusement, il y a maintenant de bonnes nouvelles à ce sujet, car comme Geoff Keighley l’a annoncé, nous recevons cette année Les Game Awards un autre aperçu de « Dragon Age 4 »!

L’actualité de Dragon Age 4 aux Game Awards

Après les informations précédentes étaient plutôt rares et la première Bande-annonce des coulisses ne contenait que les premiers décors, œuvres d’art et commentaires des développeurs, nous avons enfin pu avoir un regard plus concret sur la nouvelle partie DA lors des Game Awards.

Comme modérateur et fondateur de TGA Geoff Keighley a annoncé sur Twitter que nous devrions nous attendre à un « Special Look » sur « The Dread Wolf Rises » pour l’émission de jeudi prochain:

Que savons-nous de Dragon Age 4 jusqu’à présent? On ne sait pas encore grand chose sur le dernier opus de la série. Il semble cependant clair que nous avons affaire à un monde fantastique faire ça lyrium rouge jouer à nouveau un rôle important et Solas, le loup-garou, d’après lequel DA4 semble être nommé, réapparaîtra sur les lieux.

Le rédacteur en chef Patrick Weekes a également commenté le jeu comme suit:

«Nous voulons raconter une histoire sur ce qui se passe lorsque vous manquez de force. Et si ceux qui sont au pouvoir ne sont pas prêts à s’attaquer aux problèmes. «

Nous pourrions obtenir plus d’informations sur les Game Awards 2020 sur 10 décembre 2020 recevoir. Une date de sortie semble cependant improbable, car « Dragon Age: The Dread Wolf Rises » est apparemment encore à un stade précoce de développement.

