Les mini-espions sont de retour! L’actualité de Robert Rodriguez après avoir relancé Sharkboy et Lavagirl

En mentionnant certains de nos films d’enfance préférés, l’un des premiers qui viendra à l’esprit est les réalisations de Robert Rodriguez, qui est tout nouveau ‘On peut être des héros’ sur le service de streaming Netflix, où ils nous ont montré un nouveau regard sur l’univers de ‘Les aventures de Sharkboy et Lavagirl’ (2005) avec les personnages dans leur version adulte. Une autre des sagas cinématographiques que nous aimons le plus est celle de ‘Mini espions’.

La première bande du film est sortie en 2001 et a été un véritable succès au box-office mondial, rapportant quatre fois son budget initial. Les protagonistes étaient: Alexa vega (Carmen), Daryl Sabara (Juin), Antonio Banderas (Gregorio) et Carla Cugino (Ingrid), en plus des secondaires comme Danny Trejo, dans le rôle rappelé de «Machete».

« Lorsque le couple Cortez – des parents apparemment ordinaires mais qui sont en fait des superspies internationaux – est kidnappé par le diabolique Floop, leurs enfants n’auront d’autre choix que d’essayer de les sauver dans une aventure au rythme effréné pleine d’action et de danger. » (Filmaffinity). Cette histoire s’est poursuivie avec trois autres films («L’île des rêves», «3D: Game Over» et «Les voleurs du temps), et a confirmé que il y en aura un cinquième.







Selon le rapport des médias américains Date limite, Skydance Media cherche à relancer cette saga familiale classique avec le réalisateur Robert Rodriguez, qui sera à nouveau le scénariste et réalisateur d’un film qui tournera autour des activités d’une famille multiculturelle.. Pour le moment, on ne sait pas qui en fera partie, mais il y a eu des commentaires positifs sur les réseaux sociaux.

Aucune date de sortie n’a encore été confirmée, mais ils l’annonceront à temps. Rodriguez travaille également sur la suite de ‘On peut être des héros‘, continuera avec le thriller ‘Hypnotique’ avec Ben Affleck et commencera bientôt le tournage ‘Le livre de Boba Fett’, le spin-off de ‘The Mandalorian’ qui arrivera à Noël pour Disney +.