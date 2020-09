Les militants LGBT exhortent le gouvernement à ramener les projets du chef du commerce

Tony Abbott. (Getty)

Ian McKellen, Russell T. Davies et d’autres militants LGBT + de premier plan ont appelé le gouvernement britannique à abandonner son projet de donner à Tony Abbott un poste de haut niveau dans le commerce.

L’ancien Premier ministre australien devrait être nommé au British Board of Trade, où il conseillerait sur les accords commerciaux du Royaume-Uni post-Brexit.

Cependant, la décision presque confirmée a fait l’objet de réactions négatives de la part de groupes de défense des droits humains tels qu’Amnesty International en raison des commentaires offensants passés d’Abbott sur les femmes et les homosexuels, ainsi que de son histoire de nier l’urgence climatique.

Désormais, certains des principaux militants LGBT + et militants écologistes du Royaume-Uni se sont réunis pour exhorter conjointement le gouvernement à ramener ses plans.

«En tant qu’activistes engagés pour l’égalité et l’environnement, nous, soussignés, exhortons le gouvernement à reconsidérer sa proposition de nomination de Tony Abbott en tant qu’envoyé commercial auprès du UK Board of Trade», lit-on dans une lettre rédigée conjointement par des militants.

«C’est un homme qui a décrit l’avortement comme ‘la solution de facilité’ et a suggéré que les hommes peuvent être ‘par physiologie ou tempérament plus aptes à exercer une autorité ou à donner des ordres’.

«C’est un homme qui s’est décrit comme« menacé par l’homosexualité »et qui a fait campagne vigoureusement contre le référendum finalement réussi en Australie pour permettre aux couples de même sexe de se marier.»

EXCLUSIF: Une longue liste des militants et célébrités LGBT les plus en vue du Royaume-Uni ont écrit au gouvernement pour dire que les vues de Tony Abbott signifiaient qu’il n’était pas apte à être envoyé commercial. Les signataires comprennent: Acteur @IanMcKellen

Fondateurs de @stonewalluk

PDG de @THTorguk@PrideInLondon pic.twitter.com/7vVYpNcUEy – Paul Brand (@PaulBrandITV) 3 septembre 2020

La lettre a été organisée et signée par Rachel McClelland, cinéaste et fondatrice de Planet Shine.

Outre McKellen et Davies, il a également été cosigné par les co-fondateurs de Stonewall Michael Cashman et Lisa Power, les coprésidents de Pride in London Alison Camps et Michael Salter-Church, Peter Tatchell, Diva l’éditeur du magazine Linda Riley et bien d’autres.

«C’est un homme qui a laissé entendre que le changement climatique« va probablement bien », et qui a minimisé le lien entre les conditions météorologiques extrêmes et les feux de brousse au plus fort de la crise australienne des feux de brousse de cette année», poursuit la lettre.

«Pour toutes ces raisons et plus encore, cet homme n’est pas apte à représenter le Royaume-Uni en tant que notre envoyé commercial. Si le gouvernement est vraiment déterminé à assurer un avenir ouvert à la Grande-Bretagne, à lutter contre le changement climatique et à créer une société égalitaire pour tous, il devrait reconsidérer sa proposition de nomination de Tony Abbott.

Tony Abbott a une longue histoire de commentaires anti-LGBT + – mais Matt Hancock et Liz Truss ont sauté à sa défense.

La lettre fait suite à une réaction violente et après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, ait défendu la nomination proposée d’Abbott dans une interview ratée avec Kay Burley de Sky News.

Lorsque Burley a fait savoir à Hancock jeudi matin (3 septembre) qu’Abbott était un «homophobe et misogyne», le chef de la santé assiégé a répondu: «C’est aussi un expert du commerce!»

Le 28 août, la ministre de l’Égalité, Liz Truss, a utilisé une non-défense similaire, affirmant que les questions sur les commentaires antérieurs d’Abbott n’étaient «pas pertinentes».

Les politiciens de tous les horizons ont condamné la nomination présumée, le dirigeant travailliste Keir Starmer affirmant qu’il avait de «réelles inquiétudes».

“Je ne pense pas qu’il soit la bonne personne pour le poste”, a déclaré Starmer jeudi, “et si j’étais Premier ministre, je ne le nommerais pas.”

Le premier ministre écossais Nicola Sturgoen a qualifié Abbott de «sexiste, misogyne, négationniste du changement climatique» et a qualifié ses commentaires de «honteux» dans Kay Burley de vendredi matin (4 août).

Emily Thornberry, secrétaire au commerce de l’ombre, l’a qualifié de «misogyne adorateur de Trump» et aurait écrit à Truss avec 25 questions concernant Abbott, y compris si le poste supposé avait été annoncé conformément aux directives du gouvernement.

«Là où une personne extérieure très médiatisée et – si nous sommes francs – controversée semble prête à être nommée à un rôle gouvernemental d’une immense importance, et le public est naturellement désireux de comprendre non seulement pourquoi mais comment», a-t-elle écrit, selon Le gardien.

Abbott a une longue histoire de commentaires haineux et sectaires sur les homosexuels et les femmes.

Dans une interview télévisée de 2010, Abbott a déclaré qu’il se sentait «un peu menacé, comme tant de gens le font» par l’homosexualité.

Ses commentaires ont suscité la colère de la communauté LGBT + d’Australie, mais il a doublé sa position dans une interview télévisée ultérieure, il a déclaré: «Il ne fait aucun doute que [homosexuality] remet en question, si vous voulez, les notions orthodoxes du bon ordre des choses.

Abbott a continué à se battre sans relâche contre l’introduction du mariage homosexuel en Australie, mais ses efforts ont échoué – le public a voté en faveur de donner aux personnes queer le droit de se marier.