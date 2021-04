Les microplastiques circulant dans l’atmosphère provoquent la «  plastification  » du monde: étude

14 avr.2021 16:32:40 IST

Des chercheurs de l’Université Cornell et de l’Université d’État de l’Utah ont découvert que l’air peut être un milieu à l’aide duquel les microplastiques circulent dans le monde. Publié dans la revue à comité de lecture Actes de l’Académie nationale des sciences, l’étude indique que les microplastiques peuvent être en suspension dans l’air et avoir des schémas de distribution similaires aux cycles biogéochimiques tels que les cycles de l’eau, du carbone, de l’azote, du phosphore et du soufre, qui sont vitaux pour les organismes vivants. L’un des chercheurs de l’étude a déclaré que le mouvement des microplastiques à travers le monde pourrait avoir entraîné la « plastification » de notre planète.

Les déchets mal gérés qui sont déversés dans la mer et sur terre se décomposent au fil du temps, ce qui facilite leur circulation. Un modèle de transport microplastique a été préparé par une stagiaire postdoctorale Marje Prank et le professeur d’ingénierie Natalie Mahowald à Cornell. Selon un histoire partagée sur le site Web officiel de l’Université Cornell, Natalie a déclaré avoir fait la modélisation pour découvrir les sources du plastique.

Parlant de leurs découvertes, Prank a déclaré que la quantité de microplastique présente dans l’atmosphère est alarmante, s’accumulant dans les océans, circulant partout, y compris les océans.

Des données sur les microplastiques ont été collectées pour l’étude dans l’ouest des États-Unis entre décembre 2017 et janvier 2019. Jusqu’à 84% des particules microplastiques provenaient de voitures et de poussières produites à partir de plastique dégradé ou usé. Les embruns, les particules d’aérosol qui se forment lorsque l’eau de l’océan frappe des surfaces solides, étaient également liés à environ 11 pour cent de la pollution microplastique, et 5 pour cent supplémentaires proviendraient de la poussière des sols agricoles.

L’auteur principal de cette étude, le Dr Janice Brahney, professeur adjoint de ressources naturelles à l’Université d’État de l’Utah, a déclaré qu’ils avaient trouvé une pollution plastique héritée où qu’ils aient été. Elle a ajouté que les sources de microplastiques qu’ils ont étudiées, bien que collectées cette année, ont probablement été rejetées dans l’environnement il y a plusieurs décennies.

