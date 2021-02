Les microbes terrestres pourraient survivre brièvement sur Mars, être une source de nourriture pour les astronautes: étude

23 févr.2021 15:55:29 IST

Certains microbes trouvés sur Terre pourraient survivre temporairement à la surface de Mars, selon une étude qui pourrait être vitale pour le succès des futures missions sur la planète rouge. Les chercheurs de la NASA et du Centre aérospatial allemand ont testé l’endurance des micro-organismes aux conditions martiennes en les lançant dans la stratosphère, la deuxième couche majeure de l’atmosphère terrestre qui représente étroitement les conditions clés sur Mars. L’étude, publiée dans la revue Frontières en microbiologie, ouvre la voie à la compréhension non seulement de la menace des microbes pour les missions spatiales, mais aussi des opportunités d’indépendance des ressources par rapport à la Terre.

« Nous avons testé avec succès une nouvelle façon d’exposer des bactéries et des champignons à des conditions semblables à celles de Mars en utilisant un ballon scientifique pour faire voler notre équipement expérimental jusqu’à la stratosphère terrestre », a déclaré Marta Filipa Cortesao, première co-auteur de l’étude du Centre aérospatial allemand. « Certains microbes, en particulier les spores du champignon de la moisissure noire, ont pu survivre au voyage, même lorsqu’ils sont exposés à un rayonnement UV très élevé », a déclaré Cortesa.

Lorsqu’ils recherchent une vie extraterrestre, les scientifiques doivent être sûrs que tout ce qu’ils découvrent ne vient pas seulement de la Terre.

«Avec des missions à long terme avec équipage sur Mars, nous devons savoir comment les micro-organismes humains pourraient survivre sur la planète rouge, car certains peuvent présenter un risque pour la santé des astronautes», a déclaré la première co-auteur Katharina Siems, également basée à l’Aérospatiale allemande. Centre.

« En outre, certains microbes pourraient être d’une valeur inestimable pour l’exploration spatiale. Ils pourraient nous aider à produire de la nourriture et des matériaux indépendamment de la Terre, ce qui sera crucial lorsque loin de chez nous », a déclaré Siems.

De nombreuses caractéristiques clés de l’environnement à la surface martienne ne peuvent être trouvées ou facilement reproduites à la surface de la Terre, mais dans la stratosphère moyenne, les conditions sont remarquablement similaires.

«Nous avons lancé les microbes dans la stratosphère à l’intérieur de la charge utile MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes), qui a été maintenue à la pression martienne et remplie d’une atmosphère martienne artificielle tout au long de la mission», a expliqué Cortesao. « La boîte contenait deux couches d’échantillons, la couche inférieure étant protégée des radiations », a-t-elle déclaré.

Cela a permis aux chercheurs de séparer les effets du rayonnement des autres conditions testées: dessiccation, atmosphère et fluctuations de température pendant le vol.

Les échantillons de la couche supérieure ont été exposés à plus de mille fois plus de rayons ultraviolets (UV) que des niveaux pouvant causer des coups de soleil sur notre peau, ont-ils déclaré.

« Bien que tous les microbes n’aient pas survécu au voyage, l’un d’eux a déjà été détecté sur la Station spatiale internationale, la moisissure noire Aspergillus niger, pourrait être relancé après son retour à la maison », a expliqué Siems.

« Les micro-organismes sont étroitement liés à nous; notre corps, notre nourriture, notre environnement, il est donc impossible de les exclure des voyages dans l’espace », a-t-elle déclaré.

L’histoire a été éditée avec parcimonie pour corriger les fautes d’orthographe et le style.

