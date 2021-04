Les météores Lyrid affrontent une lune brillante cette semaine

Jeudi matin (22 avril), la première bonne pluie de météores en près de quatre mois atteint son apogée avec la pluie annuelle de météores Lyrid, même si une lune brillante pourrait interférer.

La douche Lyrid n’est pas un affichage riche, certainement pas à comparer aux Géminides de décembre ou aux Perséides d’août. Un seul observateur regardant vers le ciel sous un ciel sombre et clair peut voir 10 à 20 météores par heure.

Mais beaucoup de ces météores ont tendance à être brillants et semblent se déplacer assez rapidement, traversant notre atmosphère à une vitesse moyenne de 48 kilomètres par seconde. Environ un quart d’entre eux quittent des trains persistants. En une journée de chaque côté du maximum, un skywatcher peut généralement attraper cinq à 10 Lyrids sous un bon ciel.

En rapport: Comment voir les meilleures pluies de météores de 2021

Les Lyrides sont en fait l’héritage d’une comète disparue depuis longtemps portant le nom de Thatcher. Cette comète modestement brillante a été découverte en avril 1861 par l’astronome amateur new-yorkais AE Thatcher.

L’orbite des Lyrides ressemble fortement à celle de la comète Thatcher, qui a une période orbitale d’environ 415 ans. Les météores sont des scories cosmiques; de minuscules morceaux jetés par cette comète lors de précédentes visites au soleil. L’orbite de la Terre coïncide presque avec la comète aux alentours du 22 avril de chaque année. Lorsque nous passons cette partie de notre orbite, nous percutons les débris poussiéreux laissés par la comète.

Nous appelons ces météores « Lyrides » parce que leurs chemins, s’ils sont prolongés vers l’arrière, semblent diverger d’un endroit dans le ciel un peu au sud-ouest de la brillante étoile blanc bleuâtre Vega, dans la constellation de Lyra, la lyre.

Vega ne commence à faire son apparition qu’aux alentours de 21 heures, heure avancée locale, quand il s’élève au-dessus de l’horizon nord-est. À 4 heures du matin, il est monté à un point haut dans le ciel, à plus des deux tiers de la distance entre l’horizon et le point directement au-dessus.

Nous vous recommandons de vous allonger sur une chaise longue qui offre une vue dégagée sur le ciel plutôt que de risquer un cou tendu. Emmitouflez-vous aussi, car même s’il ne fera pas aussi froid qu’une nuit d’hiver, les nuits d’avril peuvent encore être assez fraîches.

Quelques mauvaises nouvelles, quelques bonnes nouvelles

Une lune gibbeuse de plus en plus brillante, deux jours après le premier trimestre, posera un handicap important pour voir les Lyrides cette année. Située à l’ouest (à droite) de la faucille du Lion, la lune sera dans le ciel pendant une grande partie de la nuit du 21 au 22 avril, étouffant probablement la vue de tous les lyrides, sauf les plus brillants.

Cependant, voici une bonne nouvelle: la lune se couchera vers 4 heures du matin, juste au moment où Vega planera haut dans le ciel. Ainsi, pendant environ une demi-heure, jusqu’à environ 4h30 du matin, le ciel sera sombre et vous pourrez observer les Lyrides dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, le ciel commencera à s’éclaircir à l’approche du lever du soleil peu après 6 heures du matin

Un oldie, mais (parfois) un goodie

Parmi toutes les pluies de météores, les Lyrides sont les plus anciennes documentées, ayant été enregistrées pour la première fois par les Chinois en 687 av. Il y a eu d’autres averses Lyrid dignes de mention, comme en 15 av.

En 1803, une alarme incendie a réveillé de nombreux habitants de Richmond, en Virginie, de leurs lits pour assister à des météores qui semblaient tomber de tous les points du ciel, comme une pluie de montées en flèche.

En 1922, les observateurs du ciel ont enregistré un taux de Lyrid étonnant de 96 par heure, et en 1982, les météores ont surpris les observateurs avec des taux aussi élevés que 80 par heure.

Donc, l’essentiel est que bien que les Lyrids soient certes un affichage faible, ils ont également eu une histoire pour surprendre les observateurs, donc c’est toujours à regarder.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine d’histoire naturelle, l’Almanach des fermiers et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.