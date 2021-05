Les métaux trouvés dans l’atmosphère des comètes dans et au-delà de notre système solaire surprennent les scientifiques

Une nouvelle étude révèle que des atomes de métal ont été découverts de manière surprenante dans l’atmosphère glaciale de la première comète interstellaire connue à visiter notre système solaire.

Les astronomes ont également détecté du métal dans les halos froids entourant les comètes locales du système solaire, ce qui suggère que nos comètes du système solaire et le visiteur interstellaire peuvent avoir des origines similaires, ajoutent les chercheurs.

Les comètes, qui sont constituées de poussière et de glace laissées par la formation planétaire, pourraient fournir des indices clés sur la chimie des premiers systèmes planétaires. Les scientifiques déduisent souvent la composition des comètes en examinant les nuages ​​de gaz et de poussière appelés comas qui entourent le cœur des comètes.

Vidéo: Les comètes de notre système solaire émettent étonnamment des vapeurs de métaux lourds

Cette image de la comète C / 2016 R2 (PANSTARRS) a été capturée à partir du télescope SPECULOOS de l’ESO à l’Observatoire de Paranal au Chili. (Crédit d’image: ESO / Équipe SPECULOOS / E. Jehin)

Les scientifiques ne détectent généralement pas de métaux tels que le nickel dans les comas des comètes, car leurs surfaces sont généralement trop froides pour que le métal se vaporise. Les exceptions à cette règle sont les comètes passant près du soleil ou plongeant dans le soleil, lorsque les températures peuvent facilement dépasser les 800 degrés Fahrenheit (425 degrés Celsius) nécessaires à la formation de vapeur de nickel.

Maintenant, les scientifiques ont détecté des atomes de nickel dans le coma de la première comète interstellaire connue, 2I / Borisov. Découverte pour la première fois en 2019, sa vitesse et sa trajectoire ont révélé qu’il s’agissait d’une comète voyous de l’espace interstellaire, ce qui en faisait la première comète interstellaire connue et le deuxième visiteur interstellaire connu après la roche en forme de crêpe 1I / ‘Oumuamua.

La découverte était inattendue – lorsque les astronomes ont vu ces atomes de nickel pour la première fois en janvier à l’aide du très grand télescope au Chili, 2I / Borisov était loin du soleil, avec une température estimée à moins 135 degrés F (moins 93 degrés C). Ils ont détaillé leurs conclusions dans le numéro du 20 mai de la revue Nature.

La détection des métaux lourds fer (Fe) et nickel (Ni) dans l’atmosphère floue d’une comète est illustrée ici à l’aide du spectre de lumière de la comète C / 2016 R2 (PANSTARRS) superposée à une image réelle de la comète prise avec le Télescope SPECULOOS. Les pics blancs du spectre représentent différents éléments, ceux du fer et du nickel étant indiqués respectivement par des tirets bleus et orange. (Crédit d’image: ESO / L. Calçada / Équipe SPECULOOS / E. Jehin, Manfroid et al.)

Dans une étude indépendante également publiée dans le numéro du 20 mai de Nature, des astronomes ont découvert du nickel et du fer gazeux dans les comas froids d’environ 20 comètes du système solaire de différents types. Les longueurs d’onde de la lumière de ces métaux qu’ils ont détectées à l’aide du très grand télescope étaient cachées à la vue de tous, mêlées au spectre de la lumière d’autres molécules dans les comas.

La quantité de fer et de nickel libérée par ces comètes était faible – seulement environ 1 gramme par seconde, contre environ 220 livres. (100 kilogrammes) d’eau par seconde les comètes produites. Par coïncidence, la quantité de nickel que ces comètes produisaient chacune par seconde était presque exactement la teneur en nickel d’une pièce de monnaie américaine de cinq cents, ou nickel.

« Habituellement, il y a 10 fois plus de fer que de nickel, et dans ces atmosphères de comètes, nous avons trouvé à peu près la même quantité pour les deux éléments », a déclaré Damien Hutsemékers, chercheur à l’Université de Liège et co-auteur de l’étude, dans un communiqué. « Nous sommes arrivés à la conclusion qu’ils pourraient provenir d’un type spécial de matériau à la surface du noyau de la comète, se sublimant à une température plutôt basse et libérant du fer et du nickel dans à peu près les mêmes proportions. »

La détection du nickel (Ni) dans l’atmosphère floue de la comète interstellaire 2I / Borisov est illustrée ici, avec le spectre de lumière de la comète en bas à droite superposé à une image réelle de la comète prise avec le Very Large Telescope de l’ESO en 2019 Les lignes de nickel sont indiquées par des tirets orange. (Crédit d’image: ESO / L. Calçada / O. Hainaut, P. Guzik et M. Drahus)

Quant à savoir pourquoi les astronomes ont négligé les atomes de métal dans ces atmosphères cométaires même si les spectres de lumière de beaucoup d’entre eux étaient visibles pendant les 20 dernières années, « probablement, jusqu’à présent, aucun des observateurs qui ont vu ces signatures spectrales de nickel ou de fer ne pouvait même imaginez que des métaux gazeux puissent être présents dans un environnement aussi froid et les ont laissés non identifiés « , a déclaré Piotr Guzik, astronome à l’Université Jagellonne de Cracovie, en Pologne, qui a co-écrit l’étude concernant 2I / Borisov, à 45secondes.fr.

Il reste incertain comment toutes ces comètes peuvent générer du métal à des températures aussi froides. Une possibilité est que la lumière ultraviolette intense du soleil puisse briser les molécules contenant du nickel dans les comètes.

Dans l’ensemble, « le fait que même un constituant aussi mineur que le nickel soit présent à la fois dans le coma de la comète interstellaire Borisov et des comètes observées dans le système solaire suggère des conditions similaires au moment et au lieu de leur naissance », a déclaré Guzik.

